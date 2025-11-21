Администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом по прекращению войны в Украине, рассказали Axios американские и российские чиновники. По их словам, план состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Разработкой документа с американской стороны руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он находится в контакте по этому вопросу со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Последний подтвердил Axios работу над мирным планом, высоко оценив его шансы на успех. «Мы чувствуем, что российскую позицию действительно слышат», — сказал Дмитриев. По его словам, основная идея заключается в том, чтобы «обеспечить прочную безопасность в Европе, а не только в Украине». Он отметил, что мирный план должен быть готов к следующей встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. До тех пор Вашингтон объяснит «преимущества» нового подхода украинцам и европейцам, добавил российский чиновник.

Собеседник Axios в администрации Трампа подтвердил, что США информируют о плане представителей Украины и Европы. При этом неясно, как документ предлагает решать вопросы, связанные с оккупированными украинскими территориями, а также каким образом он отвечает на требования Кремля к Киеву сдать больше земель для окончания боевых действий.

По данным Axios, Уиткофф обсудил новый план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеров в начале этой недели. Также ожидалось, что Уиткофф встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, чтобы обсудить документ, но в последний момент спецпосланник Трампа отменил поездку.

Зеленский накануне сообщил, что едет в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Умеров, в свою очередь, заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности» об обмене пленными. В Кремле отмечали, что представители Москвы не будут участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не уведомлял о готовности возобновить мирный диалог.