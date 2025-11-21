Baltijas balss logotype
«Мы чувствуем, что российскую позицию действительно слышат», — сказал путинский посланник Дмитриев 1 235

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хозяин Кремля с альтернативным министром иностранных дел.

Хозяин Кремля с альтернативным министром иностранных дел.

США информируют о своем тайном плане представителей Украины и Европы.

Администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом по прекращению войны в Украине, рассказали Axios американские и российские чиновники. По их словам, план состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Разработкой документа с американской стороны руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он находится в контакте по этому вопросу со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Последний подтвердил Axios работу над мирным планом, высоко оценив его шансы на успех. «Мы чувствуем, что российскую позицию действительно слышат», — сказал Дмитриев. По его словам, основная идея заключается в том, чтобы «обеспечить прочную безопасность в Европе, а не только в Украине». Он отметил, что мирный план должен быть готов к следующей встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. До тех пор Вашингтон объяснит «преимущества» нового подхода украинцам и европейцам, добавил российский чиновник.

Собеседник Axios в администрации Трампа подтвердил, что США информируют о плане представителей Украины и Европы. При этом неясно, как документ предлагает решать вопросы, связанные с оккупированными украинскими территориями, а также каким образом он отвечает на требования Кремля к Киеву сдать больше земель для окончания боевых действий.

По данным Axios, Уиткофф обсудил новый план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеров в начале этой недели. Также ожидалось, что Уиткофф встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, чтобы обсудить документ, но в последний момент спецпосланник Трампа отменил поездку.

Зеленский накануне сообщил, что едет в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Умеров, в свою очередь, заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности» об обмене пленными. В Кремле отмечали, что представители Москвы не будут участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не уведомлял о готовности возобновить мирный диалог.

#США #Украина #дипломатия #мирные переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Главная должность Дмитриева-муж подруги дочери Путина.Закончил Стенфорд.Был ли завербован. ?50 на 50.Склоняюсь к тому,что да ,раз вхож в круги Шваба и израильтянина Халлари .Опя ь же не мог стать с Халлари гражданином той же страны,поэтому будет делать так как выгодно.Кому?Ну не России же в широком понимании,а узкого круга правителей страны,которые спят и видят,что давно пора заканчивать спектакль и начинать круизить по Европе,США и Англии,где и дети,и надвига,и яхты.

    2
    3

