Президент США Дональд Трамп впервые готов предложить Киеву гарантии того, что Вашингтон и Европа будут рассматривать атаку на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество", пишет Axios.

Мирный план президента США Дональда Трампа для Украины включает в себя гарантии безопасности Киеву, разработанные по образцу статьи №5 Североатлантического договора. Они обязывают США и европейских союзников рассматривать атаку на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество". Это следует из проекта документа, полученного американским порталом Axios в пятницу, 21 ноября.

По его данным, этот документ дополняет план из 28 пунктов, который министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл передал 20 ноября президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как пишет издание, новый документ требует от Украины "болезненных уступок", но также включает в себя "беспрецедентное обещание". Главная цель Зеленского в ходе мирных переговоров - получить надежные гарантии безопасности от США и Европы, и это первый случай, когда хозяин Белого дома готов их предложить, отмечает Axios.

Новый документ с подробными гарантиями Украине

В первоначальном соглашении из 28 пунктов указывалось, что "Украина получит надежные гарантии безопасности", без подробностей. В еще одном проекте, который попал в распоряжение Axios, говорится, что любое будущее "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества".

США и их союзники готовы отреагировать на это, в том числе с помощью военной силы, сказано в тексте. Там отмечается, что гарантии безопасности будут действовать 10 лет и могут быть в дальнейшем продлены по взаимному согласию. Источник Axios отметил, что предложение еще будет обсуждаться с европейскими партнерами, в него еще могут быть внесены корректировки.

Новый документ содержит строки для подписей Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что РФ проинформирована об этом, но пока окончательно неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры о мирном плане.

Уиткофф обсудил гарантии безопасности с Умеровым

Администрация Трампа рассматривает предлагаемую гарантию безопасности как "большую победу" для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины, добавил собеседник Axios.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф , который возглавил работу над 28-пунктным планом, обсудил предложенные гарантии с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в минувшие выходные (15-16 ноября). 20 ноября они были переданы Зеленскому в письменном виде, пишет Axios.

Мирный план из 28 пунктов

Ранее, 20 ноября, агентство AFP сообщило, что Украина, как ожидается, пойдет на уступки России в рамах нового мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией Трампа. Во втором пункте плана говорилось, что Украина, Россия и ЕС заключат "всеобъемлющее соглашение о ненападении", а "все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными".

Полуостров Крым, Донецкая и Луганская области должны быть признаны де-факто российскими, Херсонская и Запорожская области - разделены между РФ и Украиной по нынешней линии фронта, следовало из плана. Обе страны обязались в дальнейшем не менять границы силой. Войска НАТО не должны быть размещены в Украине.

Согласно предполагаемому плану Трампа, США и Европа должны профинансировать восстановление Украины. На эту же цель пойдут 100 млрд долларов замороженных активов РФ. В то же время, как следовало из документа, с России постепенно снимаются международные санкции, а Москва и Вашингтон заключают соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве.

Предполагаемый план Трампа предусматривал также немедленное прекращение огня после подписания мирного соглашения и обмен пленных в формате "всех на всех". Контроль за соблюдением договора будет осуществлять "совет мира" под руководством Дональда Трампа, отмечало AFP.