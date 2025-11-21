Baltijas balss logotype
Украина существенно изменила один из 28 пунктов «мирного плана» США - WSJ 1 1276

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Украина существенно изменила один из 28 пунктов «мирного плана» США - WSJ
ФОТО: пресс-фото

Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта "мирного плана", который публикуют в СМИ. Об этом изданию The Wall Street Journal заявил высокопоставленный американский чиновник.

Так, первоначальная формулировка предусматривала проверку всей международной помощи, полученной Украиной, что, по-видимому, было направлено на выявление потенциальной коррупции.

Однако в пересмотренном проекте требование о проверке было исключено, и вместо этого было заявлено, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны", пишет издание.

Как пишет издание, американские чиновники заявили, что тщательно согласуют условия соглашения с Киевом. При этом Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, одобрил "большую часть плана" на переговорах, сообщила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт.

WSJ также сообщает, что европейские лидеры работают над собственным встречным предложением о том, как закончить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который более выгоден для Киева.

"Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему", - отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что США требуют от Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение "до Дня благодарения", 27 ноября. Уже в конце месяца Штаты хотят представить соглашение Москве и завершить весь процесс до начала декабря.

В свою очередь Зеленский, комментируя "мирный план", заявил, что украинская власть не будет делать резких заявлений и настроена на четкую, честную работу.

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    21-го ноября

    То есть с остальным они уже согласны?

    4
    3

