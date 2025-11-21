Baltijas balss logotype
Зеленский рассказал о сложном выборе для Украины 2 1194

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский рассказал о сложном выборе для Украины
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: Украина перед выбором между 28 пунктами и тяжелой зимой.

Украина стоит перед выбором между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам страны, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потерять ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и последующие риски», — заявил он.

Зеленский также отметил, что национальный интерес Украины в предполагаемом мирном плане должен быть учтен. Над этим Киев будет работать вместе с США и Европейским союзом (ЕС).

#выборы #США #Украина #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    21-го ноября

    Никто ничего не подпишет

    1
    0
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Короче,думать он будет недолго...После Нового года все подпишет как и Путин. И оба исчезнут с небосклона политики в разных,а может и в одном направлении. Даже уж Дугин,советник Путина,заявил,что цели СВО не выполнены ниодна... Но другие то цели выполнены,поэтому даже на новый год россиян может ждать дежавю:Я 25 лет работал как раб на галерах,поднимая Россию с колен.Я устал и ухожу . Вот вам приемник и теперь пусть он расхлебывает все дальше... А меня ждёт Англия....Прощая немытая Россия😈👽

    2
    14

