Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который в настоящее время занимает должность посла в Великобритании, может вернуться в страну для того, чтобы возглавить временное правительство. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Скорее всего, что вернется Залужный, наши западные партнеры очень видят его главой, как говорится, временного переходного правительства», — сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

По словам Скороход, это «совместное видение США и Великобритании». Кроме того, депутат добавила, что временное правительство будет создано для ведения переговоров по урегулированию кризиса, подписания соглашения и подготовки к выборам.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе государства, с помощью которой прошло около $100 млн. В ходе дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявили семи лицам, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу (его называют руководителем преступной схемы).

Суд в Киеве 12 ноября арестовал директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова на два месяца с правом залога в $1 млн. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский потребовал отставки Гринчук и Галущенко. Позднее Гринчук подала заявление на отставку.

19 ноября ряд депутатов Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» призвали начать переговоры о формировании коалиционного правительства с участием всех партий. Днем ранее члены партии экс-президента Украины Петра Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» снова заблокировали трибуну Верховной рады, требуя отставки всего правительства страны на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.