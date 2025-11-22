Baltijas balss logotype
Трамп и Мамдани встретились в неожиданно позитивной атмосфере 1 263

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп и Мамдани встретились в неожиданно позитивной атмосфере
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп и новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани в пятницу встретились в Белом доме в неожиданно позитивной атмосфере, пообещав отложить в сторону разногласия и сотрудничать на благо будущего города, пишет LETA со ссылкой на AFP.

34-летний левый политик Мамдани, одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка в этом месяце, ранее резко критиковал Трампа, сравнив его с «плохими домовладельцами, которые используют своих арендаторов». В свою очередь, 79-летний Трамп называл Мамдани «коммунистом» и допускал возможность его депортации, поскольку тот родился в Уганде.

Тем не менее их встреча в Овальном кабинете стала примером вежливости.

Улыбающийся Трамп высоко оценил историческую победу Мамдани на выборах, заявив, что тот способен «совершить великие дела», и назвал его «человеком, который действительно хочет видеть Нью-Йорк снова великим».

«Мы поможем ему осуществить мечту каждого человека о сильном и очень безопасном Нью-Йорке», — сказал Трамп.

Мамдани назвал встречу «очень продуктивной» и говорил об «общем восхищении и любви» обоих лидеров к крупнейшему городу США и финансовому центру страны.

Трамп в своей социальной сети Truth Social поделился фотографиями встречи, написав: «Было большой честью встретиться с Зохраном Мамдани — новым мэром Нью-Йорка!»

Некоторые консерваторы выразили недовольство: известная ультраправая активистка Лора Лумер назвала неожиданную теплоту встречи предвестником политической катастрофы для республиканцев.

«После сегодняшнего дня демократы добьются огромных успехов на промежуточных выборах, — написала Лумер в платформе X. — Какой у республиканцев будет предвыборная кампания к 2026 году, если Мамдани и его политика теперь считаются разумными?»

Трамп и Мамдани оба выросли в районе Куинс в Нью-Йорке, но в остальном они крайне разные.

Читайте нас также:
#выборы #США #президент #социальные сети #отношения #Нью-Йорк #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    22-го ноября

    Мамдани ставленник Израиля как,впрочем,и Трамп...Остальное-игра на публику .В самом еврейском городе США придет человек в мэры,который не любит евреев😋😀Угу,и кто то ж в это верит .😀

    2
    0

