Владимир Зеленский должен не позднее 27 ноября одобрить так называемый "мирный план" прекращения войны в Украине, заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме в пятницу, 21 ноября президент США Дональд Трамп. "Мы думаем, что у нас есть способ достичь мира. Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому - Ред.) придется его одобрить. <...> В какой-то момент ему придется с чем-то согласиться", - сказал Трамп. По его словам, если Зеленскому не нравится инициатива США, тогда Украине "следует просто продолжать сражаться". "У меня было много дедлайнов, но если дела идут хорошо, то сроки, как правило, переносятся. Но четверг (27 ноября. - Ред.) - это дедлайн", - заявил глава Белого дома.

США угрожают прекратить передачу Украине разведданных и вооружений

США могут лишить Украину разведданных и оружия, если власти страны не одобрят разработанный Вашингтоном план по урегулированию войны, сообщало информагентство Reuters со ссылкой на источники.

Сам Зеленский, комментируя "мирный план", в обращении к гражданам страны заявил, что следующая неделя будет "очень непростой" и "насыщенной на события". "Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов ("мирного плана" Трампа - Ред.), либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски", - говорил президент.

ФРГ и ЕС сдержанно отреагировали на план США, Европа готовит альтернативу

О плане Трампа по прекращению войны в Украине стало известно на этой неделе. По данным изданий, публиковавших выдержки из проекта, Украина, в частности, должна будет пойти на уступки России, а США и Европа обязуются профинансировать восстановление страны. Кроме того, как ожидается, с РФ постепенно снимут санкции, Москва и Вашингтон также заключат соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве.

План не вызвал одобрения как в Европе, так и среди украинцев. Первым из европейских лидеров документ с Трампом обсудил канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Он назвал телефонный разговор с американским президентом "хорошим и конфиденциальным".

Как рассказали источники информагентства dpa в правительстве Германии, европейские союзники сейчас работают над собственным "посредническим документом", который еще находится на стадии согласования. На саммите "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября, состоятся дальнейшие переговоры. Помимо Мерца, в них, как ожидается, примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

