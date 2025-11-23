Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Бейруте начальника штаба шиитской группировки «Хезболла» Исмаила Табатабаи. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Как сообщается, ЦАХАЛ нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по жилому дому в пригородном районе столицы Ливана Харет-Хрей, где проживал Табатабаи. Предположительно, Табатабаи занимал второе место в иерархии движения.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила удар по лидеру «Хезболлы» по настоянию министра обороны страны Исраэля Каца. В офисе израильского премьера заявили о готовности ликвидировать цели в любое время и любом месте.

Ранее США захотели поддержать ливанскую армию в разоружении «Хезболлы». Как сообщается, американская поддержка будет направлена на обеспечение полного контроля властей над территорией страны.