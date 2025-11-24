США и Украина ещё не согласовали итоговую версию мирного плана и его обсуждение идет на основе предложений США, а не Европы, сообщает The Washington Post.

В целом Европа «не за столом» в переговорах Киева и Вашингтона, пишет издание.

Европейские предложения были сочтены "полезными", но американцы сфокусированы на изначальном документе в качестве основы для дискуссий, объяснил источник. Напомним, Европа предлагает вычеркнуть из плана Трампа все ключевые для России моменты - в первую очередь, вывод ВСУ из Донбасса.

У европейцев в данный момент вообще нет ясной картины того, что обсуждается между США и Украиной, сообщил европейский дипломат. "Мы не за столом. Мы пытаемся попасть за стол, но в данный момент сталкиваемся с некоторым отказом от американцев", - добавил дипломат.

Издание подтверждает, что на переговорах в Женеве изначальный список пунктов был сокращён, но в целом документ не согласован полностью.

В частности, Украина и США в Женеве не смогли договориться по вопросу вывода ВСУ из Донбасса и по стремлению Киева в НАТО. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Вашингтон торопит Зеленского

Сторонники мирного плана Трампа в Вашингтоне считают, что время работает против Киева, пишет The Washington Post.

Издание приводит их мнение, что Зеленскому нужно как можно быстрее принять предложенный документ, иначе Украине грозят дальнейшие территориальные потери.

«Люди, пытающиеся сорвать эту сделку, просто хотят продолжения войны. Существует навязчивая иллюзия, что у США есть огромные склады боеприпасов, которые можно высыпать в Украину, что существует волшебный пакет санкций, который заставит Россию закончить войну, и что Украина способна продолжать войну, пока не одержит полную победу. Это не так, поэтому конструктивный путь – рассмотреть некоторые реалистичные предложения, которые представляют американские чиновники», – заявил Дэн Колдуэлл, бывший чиновник Пентагона, работавший над вопросами Украины при администрации Трампа.