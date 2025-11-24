Baltijas balss logotype
Американцы не пустили Европу за стол переговоров о судьбе Украины – The Washington Post 9 2403

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV

США и Украина ещё не согласовали итоговую версию мирного плана и его обсуждение идет на основе предложений США, а не Европы, сообщает The Washington Post.

В целом Европа «не за столом» в переговорах Киева и Вашингтона, пишет издание.

Европейские предложения были сочтены "полезными", но американцы сфокусированы на изначальном документе в качестве основы для дискуссий, объяснил источник. Напомним, Европа предлагает вычеркнуть из плана Трампа все ключевые для России моменты - в первую очередь, вывод ВСУ из Донбасса.

У европейцев в данный момент вообще нет ясной картины того, что обсуждается между США и Украиной, сообщил европейский дипломат. "Мы не за столом. Мы пытаемся попасть за стол, но в данный момент сталкиваемся с некоторым отказом от американцев", - добавил дипломат.

Издание подтверждает, что на переговорах в Женеве изначальный список пунктов был сокращён, но в целом документ не согласован полностью.

В частности, Украина и США в Женеве не смогли договориться по вопросу вывода ВСУ из Донбасса и по стремлению Киева в НАТО. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Вашингтон торопит Зеленского

Сторонники мирного плана Трампа в Вашингтоне считают, что время работает против Киева, пишет The Washington Post.

Издание приводит их мнение, что Зеленскому нужно как можно быстрее принять предложенный документ, иначе Украине грозят дальнейшие территориальные потери.

«Люди, пытающиеся сорвать эту сделку, просто хотят продолжения войны. Существует навязчивая иллюзия, что у США есть огромные склады боеприпасов, которые можно высыпать в Украину, что существует волшебный пакет санкций, который заставит Россию закончить войну, и что Украина способна продолжать войну, пока не одержит полную победу. Это не так, поэтому конструктивный путь – рассмотреть некоторые реалистичные предложения, которые представляют американские чиновники», – заявил Дэн Колдуэлл, бывший чиновник Пентагона, работавший над вопросами Украины при администрации Трампа.

#НАТО #США #Украина #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • С
    Сарказм
    24-го ноября

    Ой, да перестаньте вы уже бегать с какими-то там планами, как дураки с фантиками, ничего не будет. Даже в тех 28 пунктах было достаточно, чтобы кремлефюрер изошел на содержимое своих чемоданов, а уж с жеенвскими поправками (которые вряд ли сделали его более удобоваримым для агрессора) - так и вообще. Фюрер правильно сказал: война не закончится без устранение ее первопричин, а поскольку ее единственная первопричина - это он сам и табуны реваншистских тараканов в его лысой башке, то пока он жив и при власти - никакого мира не будет, забудьте, любой "мирный договор" без устранения вышеуказанной первопричины - это просто передышка на подготовку к новой войне.

    3
    31
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    25-го ноября

    Ты что тут делаешь? Согласно твоим убеждениям, ты должен пахать и в ночную смену, чтобы обеспечить Миндичу новый золотой унитах взамен отобранного! А может, ты тут и зарабатываешь, как эти тоглтогубые дЕвицы из украинских колл-центров? Сколько за либерастный пост платят: Или у тебя почасовая?

    15
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    25-го ноября

    А ты тут почем соловьева изображаешь? Судя по состоянию бюджета рассеюшки, на многое тебе рассчитывать не приходится... Может, тебе канализацию в дом наконец-то пообещали провести и познакомить тебя с таким достижением научной мысли, как унитаз, а тож ты ни о чем другом думать не можешь, в каждом комменте про него. Так ведь брешут и кинут, зачем тебе унитаз? Столько лет без него, да и вообще это крайне нескрепное, буржуйское желание и низкопоклонство перед западной гей-культурой, не достойной правоверного зет-депила.

    0
    4
  • 24-го ноября

    надо думать о мире а не о том как убивать себе подобных, не пойму почему европа так стремиться продолжать войну она ведь потом может перекинуться дальше, и жерт будет много. давайте уже идти к миру на всей земле

    65
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Ща прибежит Добрый Сарказм и цитатами из своей соросовской методички обьяснит, зачем Усруле фон Дер Ляйен, сёстрам Бербок и кучке таких же идиотов до зубовного скрежета хочется напасть на Россию.

    44
    4
  • Д
    Дед
    24-го ноября

    А теперь, прикиньте сколько бабок намыла Европа на этой войне. Вы, правда , думаете, что они дали Зеленскому проста так эти миллиарды евров. А теперь, представьте, что информация об этом у Трампа и Зеленского, и они там о чем то договариваются. Любой занервничает. Трамп -неадекват, у Зеленского самого рыло в пуху и куда какая информация поползет?

    25
    2
  • С
    Сарказм
    24-го ноября

    "15 сентября Чемберлен прибыл на встречу с Гитлером у города Берхтесгаден в Баварских Альпах. Во время этой встречи фюрер сообщил, что хочет мира, но готов из-за чехословацкой проблемы и к войне. Однако войны можно избежать, если Великобритания согласится на передачу Судетской области Германии на основе права наций на самоопределение. Чемберлен с этим согласился." "27 сентября Гитлер заявил послам Великобритании и Франции о том, что его позиция неизменна, и что германская «акция» против Чехословакии начнётся завтра, также он предложил провести новые переговоры для уточнения «деталей соглашения» по Судетскому вопросу. В этот же день Чемберлен выступил с речью, в которой, в частности, сказал: «Как это страшно, фантастично, невероятно, если мы должны будем копать окопы и надевать противогазы здесь из-за конфликта в далёкой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем»". "28 сентября Чемберлен заверил Гитлера, что он может получить всё «без войны и без промедления» "У. Черчилль, 5 октября 1938 года : Мы потерпели поражение, не начав войны, и теперь последствия этого поражения будут долго давать о себе знать, ибо мы пересекли судьбоносный рубеж истории, за которым всё былое равновесие сил в Европе оказалось непоправимо нарушено, а в адрес западных демократий прозвучал жуткий приговор: «Ты взвешен на весах и признан легковесным»." Вы получили ответ на свой вопрос? Иногда "стремление к миру" (когда с другой стороны агрессор,для которого война - это способ решать проблемы) по факту наоборот прокладывает путь к войне, только в менее благоприятной для "пацифистов" ситуации. Европа хоть немного помнит эту историю, Трампу нечего помнить, а кремлефюрер нынче на месте того фюрера. Поэтому да, Европа не хочет такого мира, который является прологом к большой войне, где воевать придется уже ей, это настолько удивительно? "Мы выбирали между войной и позором. Мы выбрали позор и получим войну в более худших условиях, чем сейчас". Это тоже Черчилль в 1938, до мирвой войны оставался год... И кто оказался прав, "паицфист" Чемберлен, который "никого не хотел убивать" или "вояка "Черчилль?

    1
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Сарказм, Википедию и методички Сороса мы можем почитать и без твоих комментариев. Иди переводи зсвою зарплату на новый золотой унитаз для Миндича - Украине снова денег не хватает.

    21
    3
  • С
    Сарказм
    25-го ноября

    У тебя фиксация на унитазах, убогий, видимо, с детства в туалет типа очко ходил и мечтал о большем. Но видимо мечты так и остались мечтами. По делу есть что возразить, инфузория? Если нет, не трать мое время.

    1
    9
Читать все комментарии

