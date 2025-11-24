Baltijas balss logotype
На выборах президента Республики Сербской победил соратник прежнего лидера 0 584

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На выборах президента Республики Сербской победил соратник прежнего лидера
ФОТО: пресс-фото

На состоявшихся в воскресенье выборах президента Республики Сербской победу одержал кандидат от правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (SNSD) и соратник прежнего президента Милорада Додика — Синиша Каран, свидетельствуют официальные результаты, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Каран получил 50,85% голосов, тогда как кандидат оппозиционной Сербской демократической партии (SDS) Бранко Блануша — 47,8%, сообщила Центральная избирательная комиссия в воскресенье вечером в Сараево.

Остальные четыре кандидата получили незначительное количество голосов.

Досрочные выборы были необходимы, поскольку Додик был отстранён от должности по решению суда за сепаратистскую деятельность.

Явка на выборах составила 35%.

Поскольку это были внеочередные выборы, новый президент избран на один год. Очередные парламентские и президентские выборы запланированы на 2026 год.

Политические обозреватели прогнозируют, что Каран не будет продолжать сепаратистскую кампанию Додика. Сам Додик намерен возглавить SNSD, несмотря на запрет занимать государственные должности.

С момента окончания войны в Боснии в 1995 году страна разделена на две автономные единицы — Республику Сербскую и Федерацию мусульман и хорватов. У каждой из автономий есть собственное правительство и полиция, тогда как федеральные институты, расположенные в Сараево и объединяющие обе части, остаются крайне слабыми.

#выборы #президент #оппозиция #политика
Видео