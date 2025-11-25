Великобритания подготовила план отправки войск на Украину в составе так называемой «Коалиции желающих» после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили сообщает агентство Bloomberg.

«Мы проводили разведку на Украине, поэтому знаем, какие использовать подразделения, как их развернуть и какие роли они будут играть», — сказал Хили.

Глава военного ведомства также добавил, что Лондон с самого начала конфликта занимается обучением военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории самой Британии. Теперь королевство хочет иметь возможность обучать войска непосредственно на Украине. При этом личный состав будет размещаться вдали от линии фронта, заверил министр.

Обозреватели агентства утверждают, что на реализацию первого этапа данного плана Великобритания готова потратить свыше 100 миллионов фунтов стерлингов.

Новый мирный план президента США Дональда Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, впервые прокомментировав американскую инициативу на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.