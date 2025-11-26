Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Порт Антверпена крайне уязвим перед атаками дронов 1 150

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Порт Антверпена крайне уязвим перед атаками дронов
ФОТО: Unsplash

Порт Антверпена, являющийся вторым по величине грузовым портом в Европе, уязвим перед потенциальными атаками дронов, признал его руководитель Жак Вандермеерен, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Когда кто-то хочет посеять хаос, он атакует движущую силу экономики страны. Здесь, к сожалению, это порт", — заявил глава порта в интервью французскому информационному агентству AFP.

"Мы крайне уязвимы, и это вызывает тревогу", — подчеркнул Вандермеерен.

В ноябре в порту Антверпена произошёл тревожный инцидент — над ним пролетели неопознанные дроны. Беспилотники были замечены и в других чувствительных точках Бельгии, вызвав обеспокоенность в стране.

Хотя официально Россия в этих инцидентах обвинена не была, она остаётся под подозрением, поскольку Кремль обвиняют в ведении гибридной войны с целью дестабилизации Европы на фоне войны в Украине.

Местные власти ещё в прошлом году призвали усилить противовоздушную оборону порта Антверпена, площадь которого составляет 12 000 гектаров и который имеет стратегическое значение для транспортировки грузов и возможного переброса военных подкреплений в Европу.

Недавние полёты дронов, зафиксированные также возле расположенной поблизости атомной электростанции, выявили слабые места в существующих системах защиты.

"Мы видели дроны, но наши радары их не зафиксировали из-за особенностей используемой технологии", — отметил Вандермеерен.

Он сообщил, что в ближайшее время ожидается поставка новых мобильных радаров, назвав это "хорошей новостью". Однако он добавил, что для полноценного усиления защиты потребуется время.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, занимавший пост мэра Антверпена с 2013 по 2025 год, поддержал использование американских зенитных ракетных комплексов "Patriot" для защиты порта.

Даже в случае утверждения такого плана, поставки ракетных систем, по словам Вандермеерена, начнутся не ранее чем через пять лет.

Усиление портовой безопасности стало актуальной проблемой для портов по всей Европе, и НАТО ясно обозначила укрепление критически важной инфраструктуры как приоритет при увеличении оборонных расходов на ближайшие 10 лет.

"Все порты Западной Европы как никогда обеспокоены этой проблемой", — подчеркнул глава порта Антверпена.

Читайте нас также:
#НАТО #безопасность #радары #технологии #дроны #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    А ещё есть подводные лодки протрезвиться надобно

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Взрыв на Крымском мосту: обвиняемым дали пожизненные сроки
Изображение к статье: Не все готовы присоединяться к числу павших героев. Иконка видео
Изображение к статье: Железная леди страны Восходящего Солнца. Иконка видео
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео