Порт Антверпена, являющийся вторым по величине грузовым портом в Европе, уязвим перед потенциальными атаками дронов, признал его руководитель Жак Вандермеерен, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Когда кто-то хочет посеять хаос, он атакует движущую силу экономики страны. Здесь, к сожалению, это порт", — заявил глава порта в интервью французскому информационному агентству AFP.

"Мы крайне уязвимы, и это вызывает тревогу", — подчеркнул Вандермеерен.

В ноябре в порту Антверпена произошёл тревожный инцидент — над ним пролетели неопознанные дроны. Беспилотники были замечены и в других чувствительных точках Бельгии, вызвав обеспокоенность в стране.

Хотя официально Россия в этих инцидентах обвинена не была, она остаётся под подозрением, поскольку Кремль обвиняют в ведении гибридной войны с целью дестабилизации Европы на фоне войны в Украине.

Местные власти ещё в прошлом году призвали усилить противовоздушную оборону порта Антверпена, площадь которого составляет 12 000 гектаров и который имеет стратегическое значение для транспортировки грузов и возможного переброса военных подкреплений в Европу.

Недавние полёты дронов, зафиксированные также возле расположенной поблизости атомной электростанции, выявили слабые места в существующих системах защиты.

"Мы видели дроны, но наши радары их не зафиксировали из-за особенностей используемой технологии", — отметил Вандермеерен.

Он сообщил, что в ближайшее время ожидается поставка новых мобильных радаров, назвав это "хорошей новостью". Однако он добавил, что для полноценного усиления защиты потребуется время.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, занимавший пост мэра Антверпена с 2013 по 2025 год, поддержал использование американских зенитных ракетных комплексов "Patriot" для защиты порта.

Даже в случае утверждения такого плана, поставки ракетных систем, по словам Вандермеерена, начнутся не ранее чем через пять лет.

Усиление портовой безопасности стало актуальной проблемой для портов по всей Европе, и НАТО ясно обозначила укрепление критически важной инфраструктуры как приоритет при увеличении оборонных расходов на ближайшие 10 лет.

"Все порты Западной Европы как никогда обеспокоены этой проблемой", — подчеркнул глава порта Антверпена.