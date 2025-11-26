Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Австралии обжалуют в суде запрет на соцсети для детей 0 66

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Австралии обжалуют в суде запрет на соцсети для детей

Австралийская организация по защите цифровых прав в среду сообщила, что обратилась в суд с целью приостановить действие закона, который вскоре запретит лицам младше 16 лет пользоваться социальными сетями, передаёт LETA со ссылкой на AFP.

С 10 декабря Австралия обяжет социальные платформы, включая Facebook, Instagram и TikTok, удалять профили пользователей младше 16 лет, в противном случае им грозят крупные штрафы.

Организация Digital Freedom Project объявила, что обжаловала этот закон в Высшем суде Австралии.

"Этот запрет — прямое покушение на право молодёжи на свободу политического общения", — говорится в заявлении Digital Freedom Project.

Организация указала, что вместе с двумя 15-летними подростками подала иск, чтобы представлять интересы миллионов молодых австралийцев, которые потеряют доступ к участию в публичных дебатах.

Поскольку регуляторы по всему миру борются с угрозами, связанными с социальными сетями, к австралийским масштабным ограничениям приковано большое внимание.

Читайте нас также:
#права человека #молодежь #социальные сети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Взрыв на Крымском мосту: обвиняемым дали пожизненные сроки
Изображение к статье: Не все готовы присоединяться к числу павших героев. Иконка видео
Изображение к статье: Железная леди страны Восходящего Солнца. Иконка видео
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео