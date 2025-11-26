Австралийская организация по защите цифровых прав в среду сообщила, что обратилась в суд с целью приостановить действие закона, который вскоре запретит лицам младше 16 лет пользоваться социальными сетями, передаёт LETA со ссылкой на AFP.

С 10 декабря Австралия обяжет социальные платформы, включая Facebook, Instagram и TikTok, удалять профили пользователей младше 16 лет, в противном случае им грозят крупные штрафы.

Организация Digital Freedom Project объявила, что обжаловала этот закон в Высшем суде Австралии.

"Этот запрет — прямое покушение на право молодёжи на свободу политического общения", — говорится в заявлении Digital Freedom Project.

Организация указала, что вместе с двумя 15-летними подростками подала иск, чтобы представлять интересы миллионов молодых австралийцев, которые потеряют доступ к участию в публичных дебатах.

Поскольку регуляторы по всему миру борются с угрозами, связанными с социальными сетями, к австралийским масштабным ограничениям приковано большое внимание.