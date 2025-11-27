Baltijas balss logotype
«Американцы верят всему, что говорит Путин» - эстонский генерал 0 232

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
Euronews
Изображение к статье: «Американцы верят всему, что говорит Путин» - эстонский генерал
ФОТО: Unsplash.com

В интервью ведущему утреннему шоу Euronews "Европа сегодня" евродепутат от группы ЕНП Рихо Террас, генерал в отставке и бывший командующий Силами обороны Эстонии, заявил, что "европейцы не понимают остроты ситуации. "Речь идет не только об Украине", - сказал он.

"Американцы верят всему, что говорит Путин", - заявил эстонский евродепутат Рихо Террас (ЕНП), в утреннем шоу Euronews "Европа сегодня" в Страсбурге. Террас - генерал в отставке. С 2011 по 2018 годы он был командующим Силами обороны Эстонии.

По его мнению, мирный план из 28 пунктов, продвигаемый администрацией США, - это "российский план, чтобы заставить Украину капитулировать", а президент США Дональд Трамп "всего через неделю заберет у Путина все".

"Я очень удивлен, что Дональд Трамп выступает в роли мальчика на побегушках у путинского плана капитуляции", - сказал Террас.

На прошлой неделе утечка текста мирного урегулирования, которое, как считается, слишком благоприятно для Москвы, вызвала беспокойство среди европейцев.

Переработанный, но не окончательно согласованный план предусматривал сокращение украинской армии, масштабные территориальные уступки, наложение на Киев вето на вступление в НАТО и другие условия, которые рассматривались как капитулятивные.

Представители правительства США во главе с госсекретарем Марко Рубио, украинские чиновники и европейская делегация встретились в воскресенье в Женеве, чтобы обсудить поправки к плану. Европейцы надеются, что их вклад позволит Киеву выиграть время и склонить Трампа на свою сторону.

В среду, выступая из Страсбурга, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила: "Российская программа агрессии не изменилась, и Украина может стать только началом".

Чтобы помочь Киеву, которому в следующем году потребуется дополнительное финансирование, европейцы обсуждают вопрос о предоставлении беспрецедентного репарационного кредита, привязанного к замороженным российским активам, хранящимся в Бельгии.

Источники сообщили Euronews, что Еврокомиссия готовит дальнейшую юридическую работу, чтобы предложение получило зеленый свет от бельгийских властей, поскольку именно эта страна является держателем активов. Документ может быть опубликован уже в четверг.

В ответ на это евродепутат Террас сказал: "Мы уже опоздали, нам нужно очень быстро начать финансирование /.../ Не говорите мне, что ЕС с населением в 500 миллионов человек и ВВП в 29 триллионов евро не в состоянии поддержать Украину гораздо меньшей суммой".

#НАТО #США #Украина #Дональд Трамп #Европа #Урсула Фон Дер Ляйен #Россия #политика
