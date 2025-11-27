Baltijas balss logotype
Число погибших при жутком пожаре в высотках Гонконга возросло; сотни числятся пропавшими без вести 0 1821

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
ФОТО: twitter

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе высотных домов в Гонконге возросло до 55 человек, сообщили в четверг власти, пишет LETA со ссылкой на AP и AFP.

Более 70 человек получили ранения, а ещё 279 числятся пропавшими без вести.

По данным пожарной службы, в четырёх из восьми жилых домов огонь потушен, ещё в трёх пламя находится под контролем. Одна из высоток огнём не была охвачена.

Примерно через три часа после объявления тревоги уровень опасности пожара был повышен до пятого — самого высокого.

Среди погибших — как минимум один пожарный. Власти Гонконга подтвердили, что 37-летний пожарный был найден без сознания на месте происшествия и позже скончался в больнице от полученных травм.

Огонь охватил семь высоток в районе Тайпо — на севере Гонконга, в Новых Территориях, недалеко от границы с китайским городом Шэньчжэнь.

В жилом комплексе всего восемь высотных зданий, в которых расположены около 2000 квартир. В каждом доме по 32 этажа.

Местные СМИ сообщают, что все здания проходили реконструкцию и были обтянуты бамбуковыми строительными лесами.

В тушении масштабного пожара участвовали более 760 пожарных, на месте происшествия также задействовано около 400 полицейских.

Причина возгорания пока не установлена. Власти начали расследование, в том числе планируют проверить соблюдение норм безопасности при использовании бамбуковых лесов и защитных зелёных сеток, которыми были обтянуты здания.

По информации газеты South China Morning Post, по делу о пожаре задержаны трое мужчин по подозрению в непредумышленном убийстве.

#пожар #безопасность #Гонконг #арест
