Путин объявил, при каком условии прекратит войну - Deutsche Welle 1 1820

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин объявил, при каком условии прекратит войну - Deutsche Welle
ФОТО: twitter

Россия прекратит боевые действия только после ухода украинской армии с "занимаемых территорий", заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва готова дать письменное обещание не нападать на Европу.

Россия прекратит войну против Украины только в том случае, если украинская армия выйдет из Донбасса. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек в четверг, 27 ноября, президент России Владимир Путин. "Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем", - сказал Путин.

По его словам, Москва "хочет договориться" с Киевом, но "юридически это сейчас невозможно". При этом Путин повторил распространяемый российской пропагандой тезис, что право продлевать свои полномочия в условиях военного положения имеет лишь Верховная рада Украины, но не президент этой страны. "Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы", - указал глава Кремля.

Что говорит о легитимности Зеленского как президента законодательство Украины

Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Однако проведение выборов президента, а также выборов в Верховную раду и органы местного самоуправления в условиях военного положения прямо запрещает статья 19-я закона "О правовом режиме военного положения". В свою очередь Конституция Украины не содержит прямого запрета на проведение выборов в условиях военного положения, но и не требует проводить их. Статья 108-я украинской конституции предусматривает, что президент исполняет обязанности до вступления в должность нового главы государства.

Москва о переговорах США и Украины

На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин также отметил, что результаты недавних переговоров США и Украины в Женеве могут лечь в основу будущих договоренностей. По его словам, американская сторона разделила предложенные 28 пунктов на четыре блока и передала их Москве. При этом окончательных решений пока нет.

Путин добавил, что Россия готова "положить на бумагу" обещание не нападать на Европу. "Для нас это звучит смешно, правда, мы никогда не собирались, но, если они хотят услышать от нас, ну, давайте, мы это зафиксируем. Вопросов нет", - сказал он.

По данным агентства Reuters, первоначальный план США из 28 пунктов, сформированный с учетом российских предложений, был существенно сокращен после консультаций Киева и Вашингтона. Украина отвергла три ключевых требования Москвы: ограничение численности ВСУ, отказ от вступления в НАТО и сдачу Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский пытался обсудить спорные вопросы с президентом США Дональдом Трампом , но тот проигнорировал его заявления о готовности приехать в Вашингтон.

Оценки экспертов

По мнению основателя R.Politik политолога Татьяны Становой, у Путина нет стимулов пересматривать свои цели. "Он чувствует себя более уверенно, чем когда-либо, в отношении ситуации на поле боя и убежден, что может подождать, пока Киев наконец не признает, что не может победить и должен вести переговоры на известных условиях России ", - считает она.

Бывший сотрудник российской миссии при ООН Борис Бондарев заявил ABC News, что Кремль отвергнет даже обновленный "мирный план". По его словам, первоначальный вариант был "не до конца приемлем" для Путина, а обновленный - "еще менее приемлем". Бондарев предполагает, что новый раунд переговоров может завершиться так же, как и предыдущие, из-за разногласий по ключевым вопросам.

Читайте нас также:
#США #Украина #война #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го ноября

    Человек,похожий на Путина,который мекал,бекал,заикался и подбирал слова,,сначала заявил,что в общем согласен с планом Трампа,но потом ,видимо,кукловоды опомнились и поняли,что россияне этого не поймут,поэтому заявил,что пока не освободит Донецкую область ,то и переговоров не будет ..😀 Хренового двойника послала в Бишкек.,потому что Главный Путин говорит гладко и слова не подбирает,не заикается и говорит по русски чисто и гладко...Или уровень подготовки актеров разный и не все так талантливы как Главный актер,исполняющий роль Путина...😀 Никогда не верил сильно в эту версию,но все больше склоняюсь,что иудеи давно его убрали и заменили и можно творить ,что хочешь и спросить то не с кого ,ведь не зря ж Путин всегда говорит -не я решил,а мы решили... Кто такие -мы,история умалчивает👽

    3
    8

