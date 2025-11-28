Число погибших при пожаре в жилом комплексе высотных зданий в Гонконге возросло до 94 человек, сообщили в пятницу власти Гонконга, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Пожар, начавшийся в среду и охвативший семь высоток в районе Тайпо, почти потушен. Утром в пятницу продолжали гореть только четыре из почти 2000 квартир этого комплекса.

В результате пожара пострадали как минимум 76 человек, включая 11 пожарных.

Многие люди по-прежнему считаются пропавшими без вести, однако точное число неизвестно. В четверг утром сообщалось о 279 пропавших, но новой информации о них пока нет.

В пятницу пожарные продолжали поливать здание водой, чтобы охладить его и предотвратить повторное возгорание тлеющих конструкций.

Этот пожар стал самым разрушительным в Гонконге за последние 80 лет. Огонь охватил семь из восьми высотных зданий в районе Тайпо, расположенном в северной части Гонконга в Новых территориях, недалеко от границы с материковым Китаем и городом Шэньчжэнь.

В комплексе всего 2000 квартир. Каждое здание насчитывает 32 этажа.

Местные СМИ сообщили, что все здания проходили реконструкцию и были покрыты бамбуковыми строительными лесами.

Причина пожара пока не установлена. Власти начали расследование и планируют проверить соблюдение стандартов безопасности при использовании бамбуковых строительных лесов и зелёных пластиковых сеток, которыми были укрыты здания.

Антикоррупционное бюро Гонконга сообщило, что начало расследование в связи с ремонтными работами в комплексе. По информации газеты South China Morning Post, по делу о пожаре задержаны три мужчины по подозрению в убийстве без умысла.

Среди 94 подтверждённых погибших — 37-летний пожарный и два гражданина Индонезии, работавшие домашними помощниками. Состояние 12 выживших оценивается как критическое, ещё 28 — в тяжёлом состоянии, по данным больниц.

Это крупнейший пожар по числу жертв в Гонконге с 1948 года, когда в результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли 135 человек.