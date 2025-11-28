Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крупнейший пожар с 1948 года: что известно о трагедии в Гонконге на данный момент 0 953

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Крупнейший пожар с 1948 года: что известно о трагедии в Гонконге на данный момент
ФОТО: twitter

Число погибших при пожаре в жилом комплексе высотных зданий в Гонконге возросло до 94 человек, сообщили в пятницу власти Гонконга, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Пожар, начавшийся в среду и охвативший семь высоток в районе Тайпо, почти потушен. Утром в пятницу продолжали гореть только четыре из почти 2000 квартир этого комплекса.

В результате пожара пострадали как минимум 76 человек, включая 11 пожарных.

Многие люди по-прежнему считаются пропавшими без вести, однако точное число неизвестно. В четверг утром сообщалось о 279 пропавших, но новой информации о них пока нет.

В пятницу пожарные продолжали поливать здание водой, чтобы охладить его и предотвратить повторное возгорание тлеющих конструкций.

Этот пожар стал самым разрушительным в Гонконге за последние 80 лет. Огонь охватил семь из восьми высотных зданий в районе Тайпо, расположенном в северной части Гонконга в Новых территориях, недалеко от границы с материковым Китаем и городом Шэньчжэнь.

В комплексе всего 2000 квартир. Каждое здание насчитывает 32 этажа.

Местные СМИ сообщили, что все здания проходили реконструкцию и были покрыты бамбуковыми строительными лесами.

Причина пожара пока не установлена. Власти начали расследование и планируют проверить соблюдение стандартов безопасности при использовании бамбуковых строительных лесов и зелёных пластиковых сеток, которыми были укрыты здания.

Антикоррупционное бюро Гонконга сообщило, что начало расследование в связи с ремонтными работами в комплексе. По информации газеты South China Morning Post, по делу о пожаре задержаны три мужчины по подозрению в убийстве без умысла.

Среди 94 подтверждённых погибших — 37-летний пожарный и два гражданина Индонезии, работавшие домашними помощниками. Состояние 12 выживших оценивается как критическое, ещё 28 — в тяжёлом состоянии, по данным больниц.

Это крупнейший пожар по числу жертв в Гонконге с 1948 года, когда в результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли 135 человек.

Читайте нас также:
#пожар #трагедия #безопасность #Гонконг #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
2
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мирный план Трампа на самом деле создали три человека в Майами-Бич - FT
Изображение к статье: У Германии нет плана на войну с Россией - Минобороны ФРГ
Изображение к статье: «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран» – Кая Каллас
Изображение к статье: Зима только бодрит финского воина. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео