После окончания войны в Украине будет около пяти-шести миллионов ветеранов и членов их семей, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, озвучив эту оценку после встречи с представителями коалиции общественных организаций ветеранов, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Премьер-министр отметила, что политика в отношении ветеранов должна быть органично интегрирована во все сферы жизни.

"Украина — первая страна, которая формирует всеобъемлющую политику в отношении ветеранов во время войны, а не после её завершения. Для этого необходимы решения, основанные на реальном опыте наших защитников и их семей", — подчеркнула Свириденко.

"Министерство по делам ветеранов совместно с общественными организациями обсудит с Министерством здравоохранения и Министерством экономики предложения в сфере здравоохранения и занятости", — добавила она.

"Наша цель — обеспечить, чтобы каждый ветеран, каждая женщина-ветеран и их семьи ощущали эффективную государственную поддержку — в медицине, образовании, трудоустройстве, социальных службах и повседневной жизни", — резюмировала Свириденко.