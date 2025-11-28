Baltijas balss logotype
После войны в Украине будет до шести миллионов ветеранов и членов их семей - премьер 1 592

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: После войны в Украине будет до шести миллионов ветеранов и членов их семей - премьер
ФОТО: пресс-фото

После окончания войны в Украине будет около пяти-шести миллионов ветеранов и членов их семей, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, озвучив эту оценку после встречи с представителями коалиции общественных организаций ветеранов, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Премьер-министр отметила, что политика в отношении ветеранов должна быть органично интегрирована во все сферы жизни.

"Украина — первая страна, которая формирует всеобъемлющую политику в отношении ветеранов во время войны, а не после её завершения. Для этого необходимы решения, основанные на реальном опыте наших защитников и их семей", — подчеркнула Свириденко.

"Министерство по делам ветеранов совместно с общественными организациями обсудит с Министерством здравоохранения и Министерством экономики предложения в сфере здравоохранения и занятости", — добавила она.

"Наша цель — обеспечить, чтобы каждый ветеран, каждая женщина-ветеран и их семьи ощущали эффективную государственную поддержку — в медицине, образовании, трудоустройстве, социальных службах и повседневной жизни", — резюмировала Свириденко.

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го ноября

    Где то что то похожее я слышал. ,,Мы будем формировать новую элиту из военных РФ,,, Правда,формировали недолго и все ж остановились на старой элите и членах их семей 😀

    4
    6

