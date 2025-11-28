Baltijas balss logotype
Руководитель Офиса президента Украины уходит в отставку: зато его не выкинули в окно

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: А.Ермак и В.Зеленский (справа).

А.Ермак и В.Зеленский (справа).

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке, заявил в вечернем обращении в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в пятницу украинские антикоррупционные ведомства сообщили, что проводят обыски в офисах А. Ермака. В пятницу А. Ермак заявил, что сотрудничает со следствием.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) «проводят следственные действия (обыски) в руководстве Офиса президента Украины», говорится в сообщении НАБУ.

Следователи ранее в этом месяце сообщили, что раскрыли коррупционную схему на 100 млн долларов (86,39 млн евро) в энергетическом секторе. Это вызвало огромное возмущение в стране, где из-за российских ударов зимой постоянно нарушаются поставки электроэнергии и тепла.

А. Ермак, главный союзник В. Зеленского. 54-летний А. Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране, его иногда даже называют «вице-президентом». В. Зеленский назначил его руководить переговорами с Соединёнными Штатами по обновлению предложенного президентом Дональдом Трампом плана завершения войны в Украине.

А. Ермак и В. Зеленский знакомы более 15 лет. Тогда А. Ермак был юристом, развивавшим бизнес по производству телепрограмм, а В. Зеленский — комиком и актёром.

Борьба с коррупцией в России и Украине: почувствуйте разницу

Член Палаты представителей США, республиканец и критик Дональда Трампа Дон Бейкон оптимистично оценил следственные действия антикоррупционных органов в отношении уже бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он написал на X.

"В Украине функционируют независимые правоохранительные органы и судебная система. В России этого нет. Там вас выбрасывают из окон высотных зданий", – написал конгрессмен.

#США #президент #Украина #Дональд Трамп #коррупция #политика
(4)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Кристально чистого человека спродюсировавшего схемы в отставку теперь новый режиссёр прийдет со своим сценарием в котором кто-то должен умереть 😀😃🙂

    29
    5
  • 28-го ноября

    не красиво как-то получается, мы столько денег им перечисляли, авто конфискованные им отдавали а они оказались корупционерами, как теперь людям будем обьяснять что их деньги ушли не на борьбу а просто осели в карманах нечестных людей ?

    99
    7
  • полосатый конь
    полосатый конь
    28-го ноября

    А что если, вдруг ! Все те рукамиводители, что посылали помощь преступному, коррумпированному офису просроченного президента (даже страшно такое подумать) являются соучастниками масштабного кидалова своих налогоплательщиков, совершенного в группе, по предварительному сговору, в корыстных целях, в особо крупных размерах ... Надо было бы прокуратуре разобраться !

    69
    1
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    Коню полосатому. Беда вся в том, что в Латвии прокурор, как и на Украине, назначается, как раз теми людьми, кто и ворует, извините, посылает помощь Украине. Потому прокурор, даже в микроскоп не увидит нарушений, а больше и не кому. Я и говорю- система в Латвии создана так. что воровать можно не стесняясь, достигнув определенного чиновничьего поста, для которого прокурор, судья, и вообще закон, пустой звук.

    54
    0
