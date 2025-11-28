Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке, заявил в вечернем обращении в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в пятницу украинские антикоррупционные ведомства сообщили, что проводят обыски в офисах А. Ермака. В пятницу А. Ермак заявил, что сотрудничает со следствием.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) «проводят следственные действия (обыски) в руководстве Офиса президента Украины», говорится в сообщении НАБУ.

Следователи ранее в этом месяце сообщили, что раскрыли коррупционную схему на 100 млн долларов (86,39 млн евро) в энергетическом секторе. Это вызвало огромное возмущение в стране, где из-за российских ударов зимой постоянно нарушаются поставки электроэнергии и тепла.

А. Ермак, главный союзник В. Зеленского. 54-летний А. Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране, его иногда даже называют «вице-президентом». В. Зеленский назначил его руководить переговорами с Соединёнными Штатами по обновлению предложенного президентом Дональдом Трампом плана завершения войны в Украине.

А. Ермак и В. Зеленский знакомы более 15 лет. Тогда А. Ермак был юристом, развивавшим бизнес по производству телепрограмм, а В. Зеленский — комиком и актёром.

Борьба с коррупцией в России и Украине: почувствуйте разницу

Член Палаты представителей США, республиканец и критик Дональда Трампа Дон Бейкон оптимистично оценил следственные действия антикоррупционных органов в отношении уже бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он написал на X.

"В Украине функционируют независимые правоохранительные органы и судебная система. В России этого нет. Там вас выбрасывают из окон высотных зданий", – написал конгрессмен.