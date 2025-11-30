Baltijas balss logotype
Известная украинская актриса эмоционально высказалась о работе с россиянами до войны

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Известная украинская актриса эмоционально высказалась о работе с россиянами до войны

Украинская актриса театра и кино Наталья Корецкая, которая сыграла в сериалах "Великі Вуйки", "Подкидыши", "Последний москаль" и во многих других проектах, рассказала о работе с россиянами.

Не секрет, что до начала полномасштабной войны она снималась в лентах российского производства и с некоторыми коллегами из РФ общалась.

"Среди них были люди, с которыми мы поддерживали общение и вне съемочной площадки. Когда работаешь вместе месяцами, конечно, возникают какие-то отношения. Например, актер Антон Батырев фактически "прописался" тогда в Украине - и надо сказать, что не только он, таких было немало. Буквально за неделю до вторжения мы вместе сидели, он говорил, какие мы замечательные, мы даже пообщались по видеосвязи с его девушкой. Это было тепло и искренне... По крайней мере так тогда казалось. А через неделю он выложил у себя на странице букву Z", - отметила актриса в интервью OBOZ.UA.

Тогда же Корецкая не смогла сдержать эмоций и решила написать россиянину такие слова:

"Написала: "Будь ты проклят. Ты только что вернулся из Украины, признавался всем в любви - нам, людям вокруг, городу, стране - и ставишь "зетку"?" Это было настолько отвратительно".

Также Наталья вспомнила и российского режиссера, который много работал в Украине. Актриса отметила, что он сам звонил в начале полномасштабного вторжения и обещал уехать из страны-агрессора.

"В первый день звонил и плакал. Звонил еще через неделю, через месяц, через несколько месяцев - говорил, что уедет из России. Но прошло время, и сейчас он спокойно работает там, снимает кино в России. Поэтому сейчас у меня не осталось ни одного человека оттуда, о котором я могла бы сказать, что между нами еще есть хотя бы какая-то ниточка отношений", - добавила Корецкая.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео