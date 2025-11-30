Baltijas balss logotype
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины 2 287

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины

Глава Госдепа США и спецпосланник Трампа обсудят с украинской делегацией во Флориде мирный план, пишут агентства AFP и Reuters. Владимир Зеленский подтвердил скорое прибытие делегации из Киева во главе с Умеровым в США.

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф 30 ноября проведут встречу с украинской делегацией во Флориде, чтобы обсудить план Вашингтона по окончанию войны России против Украины. Об этом сообщило вечером в субботу, 29 ноября, агентство AFP со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Аналогичную информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя правительственных кругов в США. Оба агентства указывают, что зять Трампа Джаред Кушнер также будет присутствовать на этих переговорах.

Зеленский подтвердил скорое прибытие делегации Киева во Флориду

Ранее в тот же день, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Telegram, что украинская делегация должна прибыть в США уже к вечеру 29 ноября по местному времени. "Диалог на основе пунктов (мирного плана. - Ред.) из Женевы будет продолжен. Дипломатия останется активной. Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от ребят работу в соответствии с четкими украинскими приоритетами", - написал он на украинском и английском языках.

Возглавит украинскую делегацию секретарь Совбеза страны Рустем Умеров - вместо экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который 28 ноября ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.

Встреча Зеленского с Макроном в Париже

Тем временем Елисейский дворец сообщил, что 1 декабря Зеленский должен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Ожидается, что темой их беседы будут "условия для справедливого и долгосрочного мира" в Украине, передала пресс-служба главы французского государства.

Также будут обсуждаться переговоры в Женеве, мирный план США для окончания войны России против Украины и "тесное согласование" позиций с европейскими союзниками Киева.

Приезд делегации США для переговоров в Москву

27 ноября на пресс-конференции в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что делегация США приедет в Москву для переговоров "в начале следующей недели", то есть в первых числах декабря.

Переговорщиками от РФ будут, по словам Путина, его помощники Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также представители российского МИД.

Ранее Дональд Трамп также рассказал журналистам о вероятной встрече Уиткоффа с Путиным на следующей неделе. По словам президента США, в этой встрече примет участие и его зять и советник Джаред Кушнер.

#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    30-го ноября

    а почему никто не пригласил на переговоры европейские страны ? почему там не будет латвии литвы и эстонии ? нас проигнорировали ! мы должны затягивать пояса и тратить свои последние деньги на помощь украине а нас даже не зовут на поеговоры ! ринкевич и байба браже должны срочно сьездить в киев и подтвердить о своей непоколебимой поддержке украины ! совсем эти американцы нас не любят ! всё время ездят в москву к путину ! СЛАВА УКРАИНЕ !

  • ТТ
    Тим Тим
    jurijs ivanovs
    30-го ноября

    Не удачно опохмелился?

