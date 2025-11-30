Baltijas balss logotype
С 2026 года французские солдаты-добровольцы начнут получать по 950 евро в месяц 0 203

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Элитарные легионеры давно стали туристической достопримечательностью Парижа.

Элитарные легионеры давно стали туристической достопримечательностью Парижа.

Ожидается, что эта служба привлечет 3000 молодых людей.

Э. Макрон представил новую программу добровольной военной службы

Вот что на данный момент о ней известно.

Новая программа позволит заинтересованным французским гражданам на добровольной основе познакомиться с военной деятельностью и пройти подготовку к карьере в вооружённых силах в течение 10 месяцев.

Первый месяц обучения будет включать в себя обучение молодых рекрутов, после чего они будут направлены в военные части на девять месяцев (только в пределах Франции).

Прием заявок откроется в январе 2026 года. Основными участниками программы станут молодые французы в возрасте от 18 до 19 лет.

Участники программы будут получать жалование в размере 950 евро в месяц.

Начнётся всё постепенно, с 2–3 тысяч человек в первый год, а затем постепенное увеличение в последующие годы. Елисейский дворец назвал проект «реалистичным», направленным на то, чтобы дать молодым людям «выбор в служении».

Ожидается, что эта добровольная военная служба привлечет 3000 молодых людей уже в 2026 году, к 2030 году достигнет первоначального целевого показателя в 10 000 человек, а затем к 2035 году — 50 000 добровольцев в год. Это составляет 6% от целевой возрастной группы. В конечном итоге президент упомянул о своей амбициозной цели — ежегодно привлекать к этой программе 80 000 молодых людей.

Благодаря реформе добровольческой армии Э. Макрон надеется приблизиться к заявленной им цели – к 2030 году насчитывать в резерве 100 000 человек. В настоящее время их всего 45 000.

#Франция #молодежь #оборона #политика
Видео