Э. Макрон представил новую программу добровольной военной службы

Вот что на данный момент о ней известно.

Новая программа позволит заинтересованным французским гражданам на добровольной основе познакомиться с военной деятельностью и пройти подготовку к карьере в вооружённых силах в течение 10 месяцев.

Первый месяц обучения будет включать в себя обучение молодых рекрутов, после чего они будут направлены в военные части на девять месяцев (только в пределах Франции).

Прием заявок откроется в январе 2026 года. Основными участниками программы станут молодые французы в возрасте от 18 до 19 лет.

Участники программы будут получать жалование в размере 950 евро в месяц.

Начнётся всё постепенно, с 2–3 тысяч человек в первый год, а затем постепенное увеличение в последующие годы. Елисейский дворец назвал проект «реалистичным», направленным на то, чтобы дать молодым людям «выбор в служении».

Ожидается, что эта добровольная военная служба привлечет 3000 молодых людей уже в 2026 году, к 2030 году достигнет первоначального целевого показателя в 10 000 человек, а затем к 2035 году — 50 000 добровольцев в год. Это составляет 6% от целевой возрастной группы. В конечном итоге президент упомянул о своей амбициозной цели — ежегодно привлекать к этой программе 80 000 молодых людей.

Благодаря реформе добровольческой армии Э. Макрон надеется приблизиться к заявленной им цели – к 2030 году насчитывать в резерве 100 000 человек. В настоящее время их всего 45 000.