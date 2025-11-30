Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Волки позорные: на сайте Белого дома появился «зал позора» СМИ 2 402

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Волки позорные: на сайте Белого дома появился «зал позора» СМИ

Раздел с "Залом позора" СМИ, которые, как утверждается, искажают действия властей США, появился на сайте Белого дома. В число "медиапреступников недели", в частности, попали CBS News и газета The Boston Globe.

Белый дом запустил на своем сайте страницу "Медиапреступники" (Media Offenders), на которой публикуются англоязычные СМИ, а также ссылки на их статьи, где, как утверждается, искажаются действия властей США. Проект появился в субботу, 29 ноября, следует из данных онлайн-архива Wayback Machine.

Страница, опубликованная в разделе "Медиа", состоит из нескольких частей. В верхней размещен заголовок "Вводят в заблуждение. Предвзяты. Разоблачены", под ним перечслияются "медиапреступники недели" - газета The Boston Globe, новостной отдел телерадикомпании CBS News, а также американская редакция британской газеты The Independent.

Эти издания, как заявляет Белый дом, "исказили слова президента Трампа, представив его призыв привлечь членов конгресса к ответственности за подстрекательство к мятежу так, будто он призвал к их "казни".

"Зал позора"

Следующий раздел получил название "Зал позора нарушителей", в нем администрация Белого дома опубликовала "список ложных и вводящих в заблуждение сообщений СМИ". В сводной таблице перечислены множество англоязычных СМИ, заметки, вызвавшие недовольство американских властей, и их авторы.

К примеру, одно из обвинений в адрес CBS News касается того, что издание в заголовке своей статьи назвало "дедушкой из Колорадо" депортированного "нелагала из Кубы, который был задержан 27 раз". А газету Politico в Белом доме обвинили в "предвзятости" и "упущении контекста" из-за того, что в ее статье источник назвал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который работает над планом по прекращению войны в Украине, некомпетентным.

"Таблица лидеров" и "Рецидивисты"

Следующий раздел - "Таблица лидеров" или "гонка по нисходящей" - представляет собой анимацию с топ-7 медиа по числу "преступлений". Список возглавил газета The Washington Post, затем идут телеканал MSNBC, CBS News, телеканал CNN, а также газеты The New York Times, Politico и The Wall Street Journal.

Заключительный раздел - диаграмма с "рецидивистами". Это более расширенная версия "Таблицы лидеров", в которую вошли не только другие СМИ (например, новостной портал Axios, агентство Associated Press и корпорация Би-би-си), но и информация о числе и характере "нарушений" каждого издания. К примеру, у новостного портала о политике и поп-культуре The Daily Beast только одно "нарушение", но сразу три обвинения - в "предвзятости, левом безумии и лжи".

Читайте нас также:
#пропаганда #СМИ #дезинформация #белый дом #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го ноября

    Это они еще латышского не знают и местных газет не читают! :)

    0
    1
  • NB
    Nose Bose
    30-го ноября

    а перед этим BBC - всё, что надо было знать о "правдивых и не порочных СМИ" :)

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эта неделя может стать решающей для мира в Украине - Каллас
Изображение к статье: Британские ученые создали математическую модель огненного шара над Лондон-Сити. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/ZaluzhnyiUA
Изображение к статье: Названа главная тема воскресных пятичасовых переговоров США и Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео