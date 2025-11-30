Раздел с "Залом позора" СМИ, которые, как утверждается, искажают действия властей США, появился на сайте Белого дома. В число "медиапреступников недели", в частности, попали CBS News и газета The Boston Globe.

Белый дом запустил на своем сайте страницу "Медиапреступники" (Media Offenders), на которой публикуются англоязычные СМИ, а также ссылки на их статьи, где, как утверждается, искажаются действия властей США. Проект появился в субботу, 29 ноября, следует из данных онлайн-архива Wayback Machine.

Страница, опубликованная в разделе "Медиа", состоит из нескольких частей. В верхней размещен заголовок "Вводят в заблуждение. Предвзяты. Разоблачены", под ним перечслияются "медиапреступники недели" - газета The Boston Globe, новостной отдел телерадикомпании CBS News, а также американская редакция британской газеты The Independent.

Эти издания, как заявляет Белый дом, "исказили слова президента Трампа, представив его призыв привлечь членов конгресса к ответственности за подстрекательство к мятежу так, будто он призвал к их "казни".

"Зал позора"

Следующий раздел получил название "Зал позора нарушителей", в нем администрация Белого дома опубликовала "список ложных и вводящих в заблуждение сообщений СМИ". В сводной таблице перечислены множество англоязычных СМИ, заметки, вызвавшие недовольство американских властей, и их авторы.

К примеру, одно из обвинений в адрес CBS News касается того, что издание в заголовке своей статьи назвало "дедушкой из Колорадо" депортированного "нелагала из Кубы, который был задержан 27 раз". А газету Politico в Белом доме обвинили в "предвзятости" и "упущении контекста" из-за того, что в ее статье источник назвал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который работает над планом по прекращению войны в Украине, некомпетентным.

"Таблица лидеров" и "Рецидивисты"

Следующий раздел - "Таблица лидеров" или "гонка по нисходящей" - представляет собой анимацию с топ-7 медиа по числу "преступлений". Список возглавил газета The Washington Post, затем идут телеканал MSNBC, CBS News, телеканал CNN, а также газеты The New York Times, Politico и The Wall Street Journal.

Заключительный раздел - диаграмма с "рецидивистами". Это более расширенная версия "Таблицы лидеров", в которую вошли не только другие СМИ (например, новостной портал Axios, агентство Associated Press и корпорация Би-би-си), но и информация о числе и характере "нарушений" каждого издания. К примеру, у новостного портала о политике и поп-культуре The Daily Beast только одно "нарушение", но сразу три обвинения - в "предвзятости, левом безумии и лжи".