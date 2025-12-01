Эстония призвала Украину не бить по российским судам в Балтийском море после ударов по нефтяным танкерам у берегов Турции, передает ERR.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это "было бы неразумно" и может привести к эскалации в регионе.

«Более 60% российского экспорта газа и нефти проходит через Финский залив, и это огромный объем, особенно в коридоре шириной всего около шести морских миль. Было бы разумно это (удары по российским танкерам - Ред.) не делать, потому что это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море», — заявил Цахна.

При этом он сказал, что Украина имеет право уничтожать цели на территории России, но "международные воды — это немного другой вопрос".

По его мнению, Европа может осудить Украину за такие удары, но это может не остановить Киев, если он посчитает, что это не приведёт к полной остановке европейской поддержки.

Как сообщал bb.lv, в пятницу, 28 ноября, стало известно, что два подсанкционных танкера "теневого флота" почти одновременно подорвались у побережья Турции.

По судам Kairos и Virat ударили модернизированные торпеды Sea Baby. Это была совместная операция 13-го главного управления военной контрразведки СБУ совместно с ВМС ВСУ.

Также стало известно, что нефтяной танкер Mersin получил повреждения у побережья Сенегала в результате взрывов. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила турецкая компания Besiktas Shipping.

Согласно заявлению компании, примерно в 23:45 по Гринвичу 27 ноября, когда судно стояло на якоре у Дакара, Сенегал, раздались четыре внешних взрыва, в результате которых морская вода попала в машинное отделение. «Пострадавших, жертв, загрязнения нет. Судно остается безопасным и стабильным», – отметили в Besiktas Shipping.