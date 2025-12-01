Усилия по достижению мира и завершению войны, развязанной Россией против Украины, могут вступить в решающую фазу после прошедших в минувшие выходные переговоров США и Украины, предположила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

«Это может быть решающая неделя для дипломатии», — заявила Каллас журналистам в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны стран ЕС.

«Вчера мы услышали, что переговоры в США были трудными, но продуктивными», — отметила председатель Еврокомиссии, добавив, что в понедельник у неё запланированы переговоры с министрами иностранных дел и обороны Украины.

Каллас вновь подтвердила позицию ЕС о необходимости усиления давления на Россию путём введения новых санкций против Москвы и достижения договорённости о том, что замороженные активы России будут использованы как кредит для Украины.

Она также призвала к предоставлению дополнительной военной, финансовой и гуманитарной помощи, чтобы Украина «могла выстоять и победить Россию».

Одним из спорных вопросов, которые обсуждаются между Вашингтоном и Киевом, является возможное ограничение численности вооружённых сил Украины в будущем.

Каллас отвергла такую идею, подчеркнув, что «именно российская армия на самом деле представляет угрозу для всех».

«Если российская армия останется многочисленной, если её военный бюджет будет таким же большим, как сейчас, они захотят использовать это снова», — предупредила она.

Каллас уклонилась от прямого ответа на вопрос, доверяет ли она администрации США в способности найти хорошее решение для Украины.

«Украинцы сейчас одни. Если бы они были вместе с европейцами, они были бы гораздо сильнее. Но я верю, что украинцы постоят за себя», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во Флориде состоялась встреча делегаций США и Украины, а во вторник в Москве запланирована встреча специального посланника президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.

Стороны обсуждают возможный мирный план.

Изначальный вариант предложенного США 28-пунктного плана был очень благоприятен для России. В нём от Украины требовалось передать России оккупированные территории, а также те, которые она даже не захватила. Киеву также предлагалось обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

На переговорах представителей США, Украины и Европы, прошедших неделю назад в Женеве, план был изменён с учётом украинской позиции. Однако, как отмечает агентство Bloomberg, прогресс всё ещё тормозят те же препятствия, что и раньше.