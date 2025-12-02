Baltijas balss logotype
Чиновник НАТО: Россия контролирует 95% Покровска

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Чиновник НАТО: Россия контролирует 95% Покровска

Высокопоставленный представитель НАТО в Брюсселе заявил DW о почти полном захвате российскими вооруженными силами Покровска Донецкой области.

Российские войска, продолжающие полномасштабное вторжение в Украину, контролируют 95% территории Покровска Донецкой области. Об этом во вторник, 2 декабря, заявил высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в штаб-квартире альянса, отвечая на вопрос корреспондентки DW в Брюсселе.

По его словам, в настоящее время Украина проводит организованный отвод войск из этого города, но в Покровске еще остаются небольшие очаги сопротивления со стороны украинских сил.

Цель захватить Покровск была у РФ еще больше года назад

При этом представитель НАТО напомнил, что на захват Покровска Россия рассчитывала еще более года назад, но эта цель достигалась крайне медленно, и ради нее было отдано большое число жизней россиян. За это же время украинцы смогли принять необходимые меры, чтобы потеря города не имела столь большого стратегического значения, как если бы это произошло раньше, добавили в Североатлантическом альянсе.

Если Покровск будет полностью захвачен, Россия, по всей вероятности, будет использовать его для логистики и в качестве плацдарма для атак на другие города Донецкой области, а также как базу для запуска беспилотников, считают в НАТО. Однако падение Покровска не будет означать неминуемого краха украинской обороны, который альянс по-прежнему считает маловероятным в ближайшей перспективе.

У НАТО на сегодняшний день нет точных данных о российских потерях в ходе захвата Покровка. Однако в альянсе указали, что в текущем году ВС РФ потеряли около 360 тысяч солдат, а основным направлением их наступления являлся именно Покровск. Таким образом можно исходить из того, что на этом направлении ежедневно погибают несколько сотен россиян, уточнил представитель НАТО.

В Кремле заявляют о полном захвате Покровска

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о полном захвате Россией городов Покровск и Волчанск в Донецкой и Харьковской областях Украины. По его словам, об этом президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в один из пунктов управления Объединенной группировки войск РФ доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в воскресенье, 30 ноября.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил в ежедневном вечернем отчете, что на Покровском направлении до сих пор ведутся бои. В сводке также упоминаются бои вблизи Волчанска. Об отступлении подразделений ВСУ на новые позиции в отчете Генштаба не говорится.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 декабря также опроверг полный захват Покровска и Волчанска российскими ВС после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Покровске и на других направлениях "остается сложной".

#НАТО #Украина #кремль #Россия #политика
