ЕЦБ отказался поддержать репарационный кредит Украине 0 938

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: ЕЦБ отказался поддержать репарационный кредит Украине

Европейский центробанк отверг предложение Еврокомиссии выдать Киеву кредит под замороженные российские активы. Он предупредил, что такая схема равносильна прямому финансированию правительств и нарушает правила ЕС, пишет DW.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать схему репарационного кредита Украине на сумму 140 млрд евро, который предполагалось обеспечить российскими активами, замороженными в западных странах из-за войны России против Украины, сообщила во вторник, 2 декабря, лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, чиновники Еврокомиссии предлагали ЕЦБ выступить кредитором для бельгийского депозитария Euroclear, где хранится основная часть заблокированных российских активов. Это должно было предотвратить возможный кризис ликвидности.

Однако в Европейском центральном банке отвергли предложение. Проведенный им анализ показал, что такая схема фактически означала бы предоставление прямого финансирования правительствам, поскольку ЕЦБ брал бы на себя финансовые обязательства государств Евросоюза. Подобная практика запрещена договорами ЕС, так как может привести к росту инфляции и подрыву доверия к центральным банкам, отмечает FT.

Замороженные активы и принцип работы схемы

После вторжения России в Украину западные страны заморозили российские активы на сумму около 210 млрд евро. План Еврокомиссии предусматривал использовать из них 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого "репарационного кредита".

При этом юридически средства не конфисковывались бы, но вернуть их Россия могла бы лишь после выплаты репараций Украине. А Украина уже за счет выплаченных Россией репараций погашала бы полученный от ЕС "репарационный кредит".

Бельгия , на территории которой расположен Euroclear, выступила против такого механизма. Премьер страны Барт де Вевер в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвал схему "принципиально неправильной" и опасной для Бельгии. Он подчеркнул, что она подорвет доверие к Euroclear: несмотря на юридические формулировки, инвесторы воспримут эту модель как конфискацию доверенных депозитарию активов.

Поиск альтернатив

По сведениям FT, Еврокомиссия уже начала работу над альтернативными предложениями. Ранее в Брюсселе выражали надежду, что договоренности о репарационном кредите для Украины удастся достичь в декабре.

Схему поддержали канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и большинство лидеров стран ЕС.

DW

Читайте нас также:
#Украина #Бельгия #Урсула Фон Дер Ляйен #экономика #Россия #политика
