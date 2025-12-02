Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин: Если Европа захочет воевать, мы готовы прямо сейчас 8 2703

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин: Если Европа захочет воевать, мы готовы прямо сейчас
ФОТО: пресс-фото

Россия не собирается вступать в войну с европейскими странами, но готова к ней, заявил президент РФ Владимир Путин. В своей речи на форуме банка ВТБ он также пригрозил "отрезать Украину от моря" из-за атак на танкеры.

Президент России Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме банка ВТБ накануне встречи с американской делегацией в Кремле.

Президент России Владимир Путин утверждает, что РФ не собирается вступать в войну с европейскими странами, но готова к ней "прямо сейчас". Об этом он заявил на инвестиционном форуме банка ВТБ перед встречей со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для обсуждения деталей мирного плана США во вторник, 2 декабря.

"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас" - прокомментировал Путин возможность прямой конфронтации. По его словам, итоги такого потенциального военного конфликта станут "неутешительными для Европы", а России будет "не с кем договариваться".

Президент РФ уверен, что "Европа сама вывела себя из процесса урегулирования" развязанной Кремлем войны в Украине, поскольку пытается внести неприемлемые для Кремля изменения в план урегулирования, который ранее предложил Дональд Трамп.

Путин угрожает "отрезать Украину от моря" из-за атак на танкеры

Владимир Путин также отметил, что если Украина продолжит атаки на российские танкеры в Черном море, то Кремль "рассмотрит возможность ответных мер" против судов стран, которые помогают Киеву совершать их. По его словам, Россия готова расширить удары по украинским портам и судам, которые в них заходят.

"Самый радикальный способ - это отрезать Украину от моря. Тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе", - добавил он.

Читайте нас также:
#Украина #Европа #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(8)
  • С
    Сарказм
    3-го декабря

    Что-то очень-очень-очень похожее по смыслу я читал в исполненении некоего г-на Шикльгрубера году примерно в 38-39, сначала это была просто бравада в полной уверенности, что все испугаются и струсят, а потом упс, что-то пошло не так и закончилось в бункере. Уже сейчас упырек не видит ничего плохого в войне, на следующей ступени деградации она станет единственным способом достигать целей, рано или поздно он ввяжется в войну со слишком большим количеством слишком сильных противников, в которой не сможет победить, ну а проиграть фашистские режимы не могут себе позволить по определению.

    2
    2
  • A
    Aleks
    2-го декабря

    Россия не может и не хочет воевать со своими бывшими партнёрами,ведь многие чиновники и высокопоставленные госдеятели имеют семьи,которые живут в Европе и имеют там недвижимость.. Все это сдовоблудие,если даже судить по тому,,что мы отрежем Украину от Черного моря,,, А что ж до сих пор не отрезали? ,,Мы ещё и не начинали,, Вопрос:А почему не начинали? Приказа не было... Все это договорняк и возможность попилить Украину.Не зря ж такая теплая встреча,где муж подруги дочери Дмитриев вовсю обнимался с зятем Трампа Кушнером. Дмитриев же Стенфорд заканчивал и давно работает на США и глобальную.элиту. Не зря ж в Москву прилетел представитель Китая и популярно объяснил Лаврова,что не стоит даже думать о том,чтобы Россия поменяла вектор и объединилась с США против Китая.. Китайцы то знают,что Путин и его Кагал сдадут любого при своих интересах как сдали Сирию,русских в постсоветских странах и даже той же Венесуэле помогает Китай,а не Путин,который обнявшись с Трампом и подсчитывая прибыль уже забыл и про Мадуро 😈👽🔯

    4
    3
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    2-го декабря

    Мал клоп , да вонюч

    5
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    Лживая редакция ВВ. Все информацию исковеркали и перевернули с ног на голову.

    30
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    ВВ врёт практически в каждом предложении. Россия отрежет Украину от Черного моря, если она продолжит производить пиратские действия.

    37
    2
  • V
    Viktot
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    И три дня Киев тоже? Ты календарь смотри а то уже не помнишь . Это как так Россия напала убивает мирных города бомбит Украина пираты.

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    Опять ложь от ВВ. Путин сказал:"....если Европа начнет с нами воевать...".

    35
    2
  • V
    Viktot
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    Ты случаем не попутал страну тебе в рф тебя там ждут для штурма. И надо такого клопа на проверку отправить то все любители путина на западе а домой не едут чего то..0

    0
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Украине раскрыли британца, причастного к убийствам Фарион и Парубия
Изображение к статье: Атакован четвертый за неделю российский танкер
Изображение к статье: Судан напомнил России о планах создания базы ВМФ на Красном море
Изображение к статье: Коррупционный скандал в Брюсселе: задержана экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео