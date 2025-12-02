Россия не собирается вступать в войну с европейскими странами, но готова к ней, заявил президент РФ Владимир Путин. В своей речи на форуме банка ВТБ он также пригрозил "отрезать Украину от моря" из-за атак на танкеры.

Президент России Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме банка ВТБ накануне встречи с американской делегацией в Кремле.

Президент России Владимир Путин утверждает, что РФ не собирается вступать в войну с европейскими странами, но готова к ней "прямо сейчас". Об этом он заявил на инвестиционном форуме банка ВТБ перед встречей со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для обсуждения деталей мирного плана США во вторник, 2 декабря.

"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас" - прокомментировал Путин возможность прямой конфронтации. По его словам, итоги такого потенциального военного конфликта станут "неутешительными для Европы", а России будет "не с кем договариваться".

Президент РФ уверен, что "Европа сама вывела себя из процесса урегулирования" развязанной Кремлем войны в Украине, поскольку пытается внести неприемлемые для Кремля изменения в план урегулирования, который ранее предложил Дональд Трамп.

Путин угрожает "отрезать Украину от моря" из-за атак на танкеры

Владимир Путин также отметил, что если Украина продолжит атаки на российские танкеры в Черном море, то Кремль "рассмотрит возможность ответных мер" против судов стран, которые помогают Киеву совершать их. По его словам, Россия готова расширить удары по украинским портам и судам, которые в них заходят.

"Самый радикальный способ - это отрезать Украину от моря. Тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе", - добавил он.