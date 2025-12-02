Он отметил, что пока не стал бы делать выводы о достижении мира, поскольку за столом переговоров "мы на самом деле не видели саму Россию". "Таким образом, по крайней мере сейчас, на мой взгляд, всё ещё кажется, что она ожидает достаточно серьёзной капитуляции от Украины с возможностью, если потребуется, продолжить такие нападения. И я не думаю, что Украина на это согласится", — сказал Сартс.

Сартс также подчеркнул, что в данном случае речь идёт не столько о позиции России, сколько о позиции одного человека — главы РФ Владимира Путина.

"По-моему, их цель — добиться такого мира или паузы, в которой Украина будет слабой и ослабленной, и тогда они смогут попытаться вновь усилить своё влияние в Украине другими средствами", — отметил он.

Он также добавил, что всё ещё продолжается борьба между двумя ресурсами. Это — ресурс России, который всё активнее поддерживает Китай, и именно это отчасти объясняет, почему Россия способна так долго вести войну. И Украина, чьи ресурсы ограничены, но которую поддерживает Европа и западный мир — в данный момент в большей степени именно Европа. Вопрос в том, у кого первым начнут заканчиваться эти ресурсы, сказал Сартс.

Как сообщалось ранее, администрация президента США Дональда Трампа настроена весьма оптимистично в отношении возможности завершения российско-украинской войны, в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф в понедельник отправился в Москву, где во вторник у него запланированы переговоры с российским диктатором.

"Мне кажется, что администрация настроена очень оптимистично", — сказала Левитт, добавив, что президент и его команда "очень усердно работали над этими усилиями, и они действительно хотят, чтобы эта война закончилась".

"Ещё вчера у них были очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде, и теперь, конечно, специальный представитель Уиткофф направляется в Россию", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Предложенный США первоначальный вариант 28-пунктного плана был благоприятен для России. В нём от Украины требовалось передать России оккупированные территории, а также те, которые Россия даже не захватывала. От Киева также требовали обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

На переговорах представителей США, Украины и Европы, прошедших неделю назад в Женеве, план США был изменён с учётом позиции Украины. Однако агентство Bloomberg указывает, что переговоры по-прежнему тормозят те же препятствия, что и раньше.