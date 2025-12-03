Baltijas balss logotype
Может ли Россия отрезать Украину от моря?

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: Может ли Россия отрезать Украину от моря?

У российского лидера Владимира Путина нет другого выбора, поэтому он и делает заявления о якобы возможности Москвы отрезать Украину от моря. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Андрей Рыженко - капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах.

Он отметил, что сейчас отрезать Украину от Черного моря у России "возможности нет абсолютно" - ни с суши, ни с моря.

"Все наиболее боеспособные корабли России сейчас находятся в Новороссийске. С начала войны они потеряли треть боевого ядра. Если какой-то аппарат будет активизироваться - он станет идеальной целью для наших дронов, которые уже овладели мастерством морского боя. Они фактически все будут уничтожены в северо-западной части Черного моря", - сказал Рыженко.

В то же время он отреагировал на удары Украины по российским танкерам. Он отметил, что речь идет не о теневом флоте РФ, а о танкерах из разных стран.

"Сейчас глобализация морской экономики такова, что танкер может иметь владельца одной страны, флаг второй, он может может может иметь оператора третьей страны, экипаж четвертой и того, чей груз перевозят, пятой страны. То есть много стран может быть задействовано. Поэтому в таких операциях надо иметь очень серьезную юридически-правовую поддержку, мандат Силам безопасности. Думаю, здесь надо поработать, потому что мы видим, что действительно возникают вопросы у турецкой стороны", - добавил Рыженко.

Удары по российским танкерам: что известно

Накануне встречи с американской делегацией, Путин сделал ряд заявлений относительно войны в Украине. В частности он заявил, что РФ якобы "может отрезать Украину от моря", если не прекратится "пиратство против российских судов".

Ранее российский нефтяной танкер "Мидволга-2", который направлялся из России в Турцию с грузом подсолнечного масла, был атакован в 80 милях от северного побережья Турции. В украинском МИД отреагировали на это событие, заявив, что Киев не имеет никакого отношения к этой ситуации. Там также отметили, что это могла быть провокация РФ.

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го декабря

    Может ли Россия отрезать Украину от моря? Может. Может и от Польши отрезать. Ща договорятся с американцами, от чего отрезать в первую очередь - и начнут.

    9
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    3-го декабря

    Влажные ватомечтания... расслабься, уже ни до чего не договорились, по ходу только до тебя это еще и не дошло.

    1
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    3-го декабря

    Могли бы, уже отрезали, они с начала войны об этом мечтают, но как огребли по зубам в районе Николаева и перевели крейсер Москва в подводный флот - им об этом только мечтать. Так что плешивый напоолеончик может разве что себе что-нибудь отрезать (Все равно без надобности). Ну и "Комсомольск" взять:)

    0
    4
  • Д
    Дед
    3-го декабря

    Что он несет? Тупому ясно, что , если пару торговых кораблей русские потопят- никто в Одессу не поплывет.

    16
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    3-го декабря

    Означает ли это, что Новороссийск можно уже закрывать, раз пару танкеров потопили в Черном море и еще парочку прямо в порту повредили?

    1
    3
Читать все комментарии

