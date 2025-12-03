У российского лидера Владимира Путина нет другого выбора, поэтому он и делает заявления о якобы возможности Москвы отрезать Украину от моря. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Андрей Рыженко - капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах.

Он отметил, что сейчас отрезать Украину от Черного моря у России "возможности нет абсолютно" - ни с суши, ни с моря.

"Все наиболее боеспособные корабли России сейчас находятся в Новороссийске. С начала войны они потеряли треть боевого ядра. Если какой-то аппарат будет активизироваться - он станет идеальной целью для наших дронов, которые уже овладели мастерством морского боя. Они фактически все будут уничтожены в северо-западной части Черного моря", - сказал Рыженко.

В то же время он отреагировал на удары Украины по российским танкерам. Он отметил, что речь идет не о теневом флоте РФ, а о танкерах из разных стран.

"Сейчас глобализация морской экономики такова, что танкер может иметь владельца одной страны, флаг второй, он может может может иметь оператора третьей страны, экипаж четвертой и того, чей груз перевозят, пятой страны. То есть много стран может быть задействовано. Поэтому в таких операциях надо иметь очень серьезную юридически-правовую поддержку, мандат Силам безопасности. Думаю, здесь надо поработать, потому что мы видим, что действительно возникают вопросы у турецкой стороны", - добавил Рыженко.

Удары по российским танкерам: что известно

Накануне встречи с американской делегацией, Путин сделал ряд заявлений относительно войны в Украине. В частности он заявил, что РФ якобы "может отрезать Украину от моря", если не прекратится "пиратство против российских судов".

Ранее российский нефтяной танкер "Мидволга-2", который направлялся из России в Турцию с грузом подсолнечного масла, был атакован в 80 милях от северного побережья Турции. В украинском МИД отреагировали на это событие, заявив, что Киев не имеет никакого отношения к этой ситуации. Там также отметили, что это могла быть провокация РФ.