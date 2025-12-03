США и Россия обсудили план Вашингтона для урегулирования войны в Украине. Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа длилась около пяти часов. Компромисс пока не найден, заявили в Кремле, пишет DW.

В Кремле прошли переговоры России и США о мирном урегулировании войны в Украине. Встреча продлилась почти пяти часов и завершилась около 00:30 мск в среду, 3 декабря, сообщают российские информационные агентства.

С российской стороны в переговорах участвовали президент РФ Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Соединенные Штаты на переговорах в Москве представляли специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кремль: Компромиссного варианта по Украине пока нет

На встрече в Кремле рассматривались несколько вариантов плана прекращения войны в Украине, заявил журналистам по итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва получила еще четыре документа, помимо первоначального "мирного плана" США. Владимир Путин не стал скрывать "критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений" Вашингтона, отметил Ушаков, добавив, что на встрече обсуждались "конкретно территориальные проблемы".

"Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться", - приводятся слова помощника президента РФ на сайте Кремля.

Несмотря на это, Ушаков назвал встречу делегаций весьма "полезной, конструктивной и содержательной". Отвечая на вопрос журналистов, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, он сказал: "Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве".

РФ и США договорились не раскрывать суть переговоров

По словам Ушакова, беседа носила "совершенно закрытый, секретный" характер, и суть переговоров сторонами раскрываться не будет. Об итогах встречи с российским президентом представители США "доложат уже лично" Трампу, после чего, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону для дальнейших обсуждений.

Президент Украины Владимир Зеленский одновременно с проходящей в Кремле встречей написал в Telegram, что не ожидает простых решений об условиях окончания войны. По его словам, Киев ждет сигналов американской делегации после ее переговоров в России. "Делегация США сразу после встреч хочет доложить именно нам. От этих сигналов зависят следующие шаги", - заявил Зеленский и допустил скорую встречу с представителями США, в том числе с главой Белого дома Дональдом Трампом.

DW