Продлились почти пяти часов: чем закончились переговоры Путина и Уиткоффа

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
Deutsche Welle
США и Россия обсудили план Вашингтона для урегулирования войны в Украине. Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа длилась около пяти часов. Компромисс пока не найден, заявили в Кремле, пишет DW.

В Кремле прошли переговоры России и США о мирном урегулировании войны в Украине. Встреча продлилась почти пяти часов и завершилась около 00:30 мск в среду, 3 декабря, сообщают российские информационные агентства.

С российской стороны в переговорах участвовали президент РФ Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Соединенные Штаты на переговорах в Москве представляли специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кремль: Компромиссного варианта по Украине пока нет

На встрече в Кремле рассматривались несколько вариантов плана прекращения войны в Украине, заявил журналистам по итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва получила еще четыре документа, помимо первоначального "мирного плана" США. Владимир Путин не стал скрывать "критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений" Вашингтона, отметил Ушаков, добавив, что на встрече обсуждались "конкретно территориальные проблемы".

"Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться", - приводятся слова помощника президента РФ на сайте Кремля.

Несмотря на это, Ушаков назвал встречу делегаций весьма "полезной, конструктивной и содержательной". Отвечая на вопрос журналистов, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, он сказал: "Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве".

РФ и США договорились не раскрывать суть переговоров

По словам Ушакова, беседа носила "совершенно закрытый, секретный" характер, и суть переговоров сторонами раскрываться не будет. Об итогах встречи с российским президентом представители США "доложат уже лично" Трампу, после чего, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону для дальнейших обсуждений.

Президент Украины Владимир Зеленский одновременно с проходящей в Кремле встречей написал в Telegram, что не ожидает простых решений об условиях окончания войны. По его словам, Киев ждет сигналов американской делегации после ее переговоров в России. "Делегация США сразу после встреч хочет доложить именно нам. От этих сигналов зависят следующие шаги", - заявил Зеленский и допустил скорую встречу с представителями США, в том числе с главой Белого дома Дональдом Трампом.

DW

#США #Украина #дипломатия #переговоры #Россия #политика
  • A
    Aleks
    3-го декабря

    Прочитал в Фейсбуке. ,,Антифашизм в Латвии умер сразу после того,как еврейской общине правительство и Сейм выделили 40 млн евро,,😈🔯👽 P. S.И чего нас так не любят,задаются вопросом эти индивидуумы?!😭

    4
    17
  • A
    Aleks
    3-го декабря

    Все идёт по плану. Сейчас Украина должна сдать за пару месяцев все конституционные области России ,чтобы Путин выглядел победителем в глазах российского народа,а остальное все будет засекречено,потому что многие пункты можно будет трактовать как предательство интересов народов страны,за исключением топовых олигархов .Евреи договорятся. Интересы русского народа учтены,как обычно,не будут. Даже если на Украине и примут резолюцию по нацменьшинства,то в Латвии же знают как она работает.😈 Все крупные проекты будут в России и на Украине курировать американцы Трампа,включая Арктику ,т е Россия в лице олигархов не будет платить миллиард в день как Байдену,а будет совместно пилить деньги России и Украины вместе с американцами ,при этом став рукопожатными и принятыми в глобалистскую элиту,о чем они мечтали с 90-х. Поэтому то Путину помереть не дадут😀Двойников хватает А то после смерти столько дерьма выплывет,что может по опить всю Россию.👽😈🔯

    4
    38

