Россия не намерена в ближайшее время нападать на Эстонию или любую другую страну НАТО, говорится в ежегодном докладе Департамента внешней разведки Эстонии о международной безопасности, опубликованном во вторник, 10 февраля, пишет DW. Во вступительной части этого документа директор ведомства Каупо Розин подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Европа приняла меры, которые вынуждают Кремль тщательно взвешивать риски эскалации. Поэтому внешняя разведка Эстонии может прийти к такому же выводу и в 2027 году, добавил Розин.

Он призвал страны НАТО продолжать инвестировать в оборону на фоне наращивания Россией ее военного потенциала. "Баланс сил в расчетах России должен всегда быть в нашу пользу", - заключил глава эстонской спецслужбы.

Оборонный сектор РФ растет за счет сокращения гражданской экономики

По данным внешней разведки Эстонии, военно-промышленный комплекс (ВПК) России ощущает на себе последствия введенных против Москвы международных санкций, но научился обходить их. С 2021 года ВПК РФ увеличил производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз. Авторы доклада считают, что это свидетельствует о подготовке России к новому конфликту, несмотря на продолжающуюся войну с Украиной.

Кроме того, Россия производит большое количество беспилотников для всех видов вооруженных сил. Поэтому, как полагают авторы документа, странам НАТО следует быть готовым к тому, что в потенциальном конфликте РФ может притменить дроны на суше, в воздухе и на море.

Авторы доклада также подчеркивают, что оборонный сектор России расширяется за счет сокращения гражданской экономики, вступившей в фазу спада. Однако коллапс российской экономики по-прежнему маловероятен, считают во внешней разведке Эстонии.