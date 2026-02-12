Baltijas balss logotype
Россия не нападет на НАТО в 2026 году - разведслужба Эстонии 1 251

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Россия не нападет на НАТО в 2026 году - разведслужба Эстонии
ФОТО: dreamstime

Европа приняла достаточно мер, чтобы Кремль тщательно взвесил риск прямого конфликта с НАТО, говорится в ежегодном докладе эстонской разведслужбы.

Россия не намерена в ближайшее время нападать на Эстонию или любую другую страну НАТО, говорится в ежегодном докладе Департамента внешней разведки Эстонии о международной безопасности, опубликованном во вторник, 10 февраля, пишет DW. Во вступительной части этого документа директор ведомства Каупо Розин подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Европа приняла меры, которые вынуждают Кремль тщательно взвешивать риски эскалации. Поэтому внешняя разведка Эстонии может прийти к такому же выводу и в 2027 году, добавил Розин.

Он призвал страны НАТО продолжать инвестировать в оборону на фоне наращивания Россией ее военного потенциала. "Баланс сил в расчетах России должен всегда быть в нашу пользу", - заключил глава эстонской спецслужбы.

Оборонный сектор РФ растет за счет сокращения гражданской экономики

По данным внешней разведки Эстонии, военно-промышленный комплекс (ВПК) России ощущает на себе последствия введенных против Москвы международных санкций, но научился обходить их. С 2021 года ВПК РФ увеличил производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз. Авторы доклада считают, что это свидетельствует о подготовке России к новому конфликту, несмотря на продолжающуюся войну с Украиной.

Кроме того, Россия производит большое количество беспилотников для всех видов вооруженных сил. Поэтому, как полагают авторы документа, странам НАТО следует быть готовым к тому, что в потенциальном конфликте РФ может притменить дроны на суше, в воздухе и на море.

Авторы доклада также подчеркивают, что оборонный сектор России расширяется за счет сокращения гражданской экономики, вступившей в фазу спада. Однако коллапс российской экономики по-прежнему маловероятен, считают во внешней разведке Эстонии.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    12-го февраля

    Конечно,не нападет...Ведь даже канал Соловьева,который хотел дойти до Португалии,уже переобулся и заявил,что и области Украины нахрен не нужны России 😀 А ГД большинством голосов ,работая на ,,Моссад,,и ,,ЦРУ,,заявила ,что блокировка ,,Телеграмма,,который используют российские военные для связи,надо отключить,чтобы русских погибло побольше. Жи...ды оккупировали Кремль😈🔯👽

    1
    6

Видео