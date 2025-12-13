Пьяный юноша размахивал оружием в центре Даугавпилса: у полиции «связаны руки»
В Детской больнице, возможно, по вине медперсонала погиб ребёнок - ТВ
Молчание больше не вариант: KNAB берёт под контроль информаторов
Бюро внутренней безопасности задержало двух сотрудников Госполиции
К школьникам в Царникаве прибыли полицейские с собаками в поисках запрещённых веществ
Лишение орденов Латвии: вслед за судьей и миллиардером без награды остался сыродел
Китайский бомж веселился в ночных клубах за счет богатых женщин
Подростков перестанут наказывать за употребление наркотиков. Что изменится?
В Шкиротаве стреляли из автомата? Свидетель говорит: этот звук ни с чем не спутаешь
Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с места аварии в Саркандаугаве
Президент Латвии Эдгар Ринкевич остался доволен новой тюрьмой
В Риге запрещено находиться на льду всех водоемов
Число погибших при жутком пожаре в высотках Гонконга возросло; сотни числятся пропавшими без вести
В печально известном доме на Кипсале снова произошёл пожар. Пожарный предупреждает – здание опасно
По соображениям безопасности в Латвию не впустили шестерых иностранцев
