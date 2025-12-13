Baltijas balss logotype
Изображение к статье: Пьяный юноша размахивал оружием в центре Даугавпилса: у полиции «связаны руки»
ЧП и криминал

Пьяный юноша размахивал оружием в центре Даугавпилса: у полиции «связаны руки»

0
Изображение к статье: В Детской больнице, возможно, по вине медперсонала погиб ребёнок - ТВ
ЧП и криминал

В Детской больнице, возможно, по вине медперсонала погиб ребёнок - ТВ

1
Изображение к статье: Молчание больше не вариант: KNAB берёт под контроль информаторов
Политика

Молчание больше не вариант: KNAB берёт под контроль информаторов

5
Изображение к статье: Бюро внутренней безопасности задержало двух сотрудников Госполиции
ЧП и криминал

Бюро внутренней безопасности задержало двух сотрудников Госполиции

0
Изображение к статье: К школьникам в Царникаве прибыли полицейские с собаками в поисках запрещённых веществ
ЧП и криминал

К школьникам в Царникаве прибыли полицейские с собаками в поисках запрещённых веществ

3
Изображение к статье: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
ЧП и криминал

Лишение орденов Латвии: вслед за судьей и миллиардером без награды остался сыродел

3
Изображение к статье: Малоимущему стало скучно, и он решил развлечься. Иконка видео
ЧП и криминал

Китайский бомж веселился в ночных клубах за счет богатых женщин

0
Изображение к статье: Подростков перестанут наказывать за употребление наркотиков. Что изменится?
ЧП и криминал

Подростков перестанут наказывать за употребление наркотиков. Что изменится?

2
Изображение к статье: В Шкиротаве стреляли из автомата? Свидетель говорит: этот звук ни с чем не спутаешь
ЧП и криминал

В Шкиротаве стреляли из автомата? Свидетель говорит: этот звук ни с чем не спутаешь

2
Изображение к статье: Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с места аварии в Саркандаугаве
ЧП и криминал

Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с места аварии в Саркандаугаве

0
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич остался доволен новой тюрьмой
ЧП и криминал

Президент Латвии Эдгар Ринкевич остался доволен новой тюрьмой

1
Изображение к статье: В Риге запрещено находиться на льду всех водоемов
Наша Латвия

В Риге запрещено находиться на льду всех водоемов

0
Иконка видео
В мире

Число погибших при жутком пожаре в высотках Гонконга возросло; сотни числятся пропавшими без вести

0
Изображение к статье: В печально известном доме на Кипсале снова произошёл пожар. Пожарный предупреждает – здание опасно
ЧП и криминал

В печально известном доме на Кипсале снова произошёл пожар. Пожарный предупреждает – здание опасно

1
Изображение к статье: По соображениям безопасности в Латвию не впустили шестерых иностранцев
ЧП и криминал

По соображениям безопасности в Латвию не впустили шестерых иностранцев

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

