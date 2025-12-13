Экспорт Латвии в Россию «полностью аморален» - профессор
Нерадужные перспективы форели: экологические активисты топят бизнес на 40 млн евро
Своя сланцевая нефть поможет Пекину уменьшить импорт из России
ЕС хочет подписать договор с Южной Америкой, несмотря на протест ряда стран и отраслей
3 из 5 крупнейших ГЭС в мире находятся в Китае
Готовить на газе станет дороже
Прощайте, старые дизели: Латвия заказывает BEMU-поезда у «Škoda». Договор уже подписан. Какова цена вопроса?
Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев
Cтоимость товаров, импортируемых в Латвию из России и Беларуси упала в 3,1 раза
Углеводородная заначка государства: за 10 лет Латвия потратит на нее 759 млн евро
Уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября подрос
Экономика России идёт ко дну: Путин призвал к немедленным переменам
Общие долги по налогам в Латвии в начале ноября сократились
За три недели - один голос: собирают подписи, чтобы богатые платили больше налогов
Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком
