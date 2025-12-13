Baltijas balss logotype
Экономика

Изображение к статье: Экспорт Латвии в Россию «полностью аморален» - профессор
Бизнес

Экспорт Латвии в Россию «полностью аморален» - профессор

2
Изображение к статье: Нерадужные перспективы форели: экологические активисты топят бизнес на 40 млн евро Эксклюзив!
Бизнес

Нерадужные перспективы форели: экологические активисты топят бизнес на 40 млн евро

0
Изображение к статье: Гигантский НПЗ построен по указаниям Коммунистической Партии. Иконка видео
Бизнес

Своя сланцевая нефть поможет Пекину уменьшить импорт из России

0
Изображение к статье: ЕС хочет подписать договор с Южной Америкой, несмотря на протест ряда стран и отраслей
В мире

ЕС хочет подписать договор с Южной Америкой, несмотря на протест ряда стран и отраслей

0
Изображение к статье: ГЭС "Три ущелья" в КНР. Иконка видео
Бизнес

3 из 5 крупнейших ГЭС в мире находятся в Китае

0
Изображение к статье: Готовить на газе станет дороже
Наша Латвия

Готовить на газе станет дороже

2
Изображение к статье: Прощайте, старые дизели: Латвия заказывает BEMU-поезда у «Škoda». Договор уже подписан. Какова цена вопроса?
Бизнес

Прощайте, старые дизели: Латвия заказывает BEMU-поезда у «Škoda». Договор уже подписан. Какова цена вопроса?

4
Изображение к статье: Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев
Политика

Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев

2
Изображение к статье: Cтоимость товаров, импортируемых в Латвию из России и Беларуси упала в 3,1 раза
Бизнес

Cтоимость товаров, импортируемых в Латвию из России и Беларуси упала в 3,1 раза

1
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес

Углеводородная заначка государства: за 10 лет Латвия потратит на нее 759 млн евро

2
Изображение к статье: Уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября подрос
Бизнес

Уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября подрос

0
Изображение к статье: Экономика России идёт ко дну: Путин призвал к немедленным переменам
Бизнес

Экономика России идёт ко дну: Путин призвал к немедленным переменам

2
Изображение к статье: Общие долги по налогам в Латвии в начале ноября сократились
Бизнес

Общие долги по налогам в Латвии в начале ноября сократились

0
Изображение к статье: За три недели - один голос: собирают подписи, чтобы богатые платили больше налогов
Бизнес

За три недели - один голос: собирают подписи, чтобы богатые платили больше налогов

1
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес

Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком

4
