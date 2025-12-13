Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медицина

Изображение к статье: В Рижской 1-й больнице введены более строгие меры по ограничению эпидемии гриппа
Наша Латвия

В Рижской 1-й больнице введены более строгие меры по ограничению эпидемии гриппа

0
Изображение к статье: В Рижской 1-й больнице ужесточили меры из-за эпидемии гриппа
Наша Латвия

В Рижской 1-й больнице ужесточили меры из-за эпидемии гриппа

0
Изображение к статье: Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям - спикер Сейма
Политика

Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям - спикер Сейма

2
Изображение к статье: Мигрень и деменция растут, а финансирование — падает
Наша Латвия

Мигрень и деменция растут, а финансирование — падает

1
Изображение к статье: Одновременно записаться в очередь в разные медучреждения скоро не получится
Наша Латвия

Одновременно записаться в очередь в разные медучреждения скоро не получится

1
Изображение к статье: Смертельная ошибка в детской больнице: что теперь ждёт медучреждения Латвии
Наша Латвия

Смертельная ошибка в детской больнице: что теперь ждёт медучреждения Латвии

1
Изображение к статье: Хирурги призывают не откладывать внедрение роботизированной хирургии в Латвии
Наша Латвия

Хирурги призывают не откладывать внедрение роботизированной хирургии в Латвии

1
Изображение к статье: Заболеваемость гриппом растет
Наша Латвия

Заболеваемость гриппом растет

0
Изображение к статье: Для доступа к вторичным амбулаторным услугам необходимо 100 млн евро
Наша Латвия

Для доступа к вторичным амбулаторным услугам необходимо 100 млн евро

0
Изображение к статье: Из-за эпидемии гриппа в Восточной больнице введены серьезные ограничения
Наша Латвия

Из-за эпидемии гриппа в Восточной больнице введены серьезные ограничения

0
Изображение к статье: Грипп охватил всю Латвию. Больше и тяжелее всего болеют маленькие дети
Наша Латвия

Грипп охватил всю Латвию. Больше и тяжелее всего болеют маленькие дети

2
Изображение к статье: Долгие очереди к врачам? «Доброе утро, мои пациенты, где же вы? Я вас жду, но, к сожалению, никого нет!»
Наша Латвия

Долгие очереди к врачам? «Доброе утро, мои пациенты, где же вы? Я вас жду, но, к сожалению, никого нет!»

0
Изображение к статье: В Детской больнице, возможно, по вине медперсонала погиб ребёнок - ТВ
ЧП и криминал

В Детской больнице, возможно, по вине медперсонала погиб ребёнок - ТВ

1
Изображение к статье: Завтра в Латвии начинается эпидемия гриппа
Наша Латвия

Завтра в Латвии начинается эпидемия гриппа

2
Изображение к статье: Страшнее Covid-19. Ученые предупреждают о новой угрозе пандемии
В мире

Страшнее Covid-19. Ученые предупреждают о новой угрозе пандемии

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео