В Рижской 1-й больнице введены более строгие меры по ограничению эпидемии гриппа
В Рижской 1-й больнице ужесточили меры из-за эпидемии гриппа
Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям - спикер Сейма
Мигрень и деменция растут, а финансирование — падает
Одновременно записаться в очередь в разные медучреждения скоро не получится
Смертельная ошибка в детской больнице: что теперь ждёт медучреждения Латвии
Хирурги призывают не откладывать внедрение роботизированной хирургии в Латвии
Заболеваемость гриппом растет
Для доступа к вторичным амбулаторным услугам необходимо 100 млн евро
Из-за эпидемии гриппа в Восточной больнице введены серьезные ограничения
Грипп охватил всю Латвию. Больше и тяжелее всего болеют маленькие дети
Долгие очереди к врачам? «Доброе утро, мои пациенты, где же вы? Я вас жду, но, к сожалению, никого нет!»
В Детской больнице, возможно, по вине медперсонала погиб ребёнок - ТВ
Завтра в Латвии начинается эпидемия гриппа
Страшнее Covid-19. Ученые предупреждают о новой угрозе пандемии
