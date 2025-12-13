Эстонцы видят основы экономического успеха иначе, чем латыши и литовцы
В Рижской 1-й больнице введены более строгие меры по ограничению эпидемии гриппа
36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Полный график выходных и рабочих дней в Латвии на 2026 год
I don`t speak Russian - LSM потратит 21 500 евро на обучение сотрудников английскому
Православные отмечают день святого Андрея
Инвалидность — не препятствие для работы: VDEĀVK разъясняет новые правила
Названа дата: первый пассажирский поезд между Тарту и Ригой пойдет в начале 2026 года
Рождество и пожертвования: как оказать помощь, не став жертвой мошенников
Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях
Реформа пенсий по выслуге: что изменится для медиков, силовиков, военных и работников культуры
Крик отчаянья - мать четверых больных детей попросила денег у президента
Сейм Латвии принимает важное решение, которое коснется всех работающих
Латвия вводит строгие требования разводов у нотариуса для семей с детьми
С нового года в Даугавпилсе - изменения в правилах использования платных парковок
