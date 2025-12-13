Baltijas balss logotype
Общество

Изображение к статье: Эстонцы видят основы экономического успеха иначе, чем латыши и литовцы
В мире

Эстонцы видят основы экономического успеха иначе, чем латыши и литовцы

0
Изображение к статье: В Рижской 1-й больнице введены более строгие меры по ограничению эпидемии гриппа
Наша Латвия

В Рижской 1-й больнице введены более строгие меры по ограничению эпидемии гриппа

0
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия

36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро

0
Изображение к статье: Полный график выходных и рабочих дней в Латвии на 2026 год
Наша Латвия

Полный график выходных и рабочих дней в Латвии на 2026 год

0
Изображение к статье: I don`t speak Russian - LSM потратит 21 500 евро на обучение сотрудников английскому
Наша Латвия

I don`t speak Russian - LSM потратит 21 500 евро на обучение сотрудников английскому

1
Изображение к статье: Православные отмечают день святого Андрея
Наша Латвия

Православные отмечают день святого Андрея

1
Изображение к статье: Инвалидность — не препятствие для работы: VDEĀVK разъясняет новые правила Эксклюзив!
Наша Латвия

Инвалидность — не препятствие для работы: VDEĀVK разъясняет новые правила

0
Изображение к статье: Названа дата: первый пассажирский поезд между Тарту и Ригой пойдет в начале 2026 года
Наша Латвия

Названа дата: первый пассажирский поезд между Тарту и Ригой пойдет в начале 2026 года

0
Изображение к статье: Рождество и пожертвования: как оказать помощь, не став жертвой мошенников
Наша Латвия

Рождество и пожертвования: как оказать помощь, не став жертвой мошенников

0
Изображение к статье: Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях
Наша Латвия

Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях

0
Изображение к статье: Реформа пенсий по выслуге: что изменится для медиков, силовиков, военных и работников культуры Эксклюзив!
Наша Латвия

Реформа пенсий по выслуге: что изменится для медиков, силовиков, военных и работников культуры

3
Изображение к статье: Крик отчаянья - мать четверых больных детей попросила денег у президента
Наша Латвия

Крик отчаянья - мать четверых больных детей попросила денег у президента

6
Изображение к статье: Сейм Латвии принимает важное решение, которое коснется всех работающих
Наша Латвия

Сейм Латвии принимает важное решение, которое коснется всех работающих

1
Изображение к статье: Латвия вводит строгие требования разводов у нотариуса для семей с детьми
Наша Латвия

Латвия вводит строгие требования разводов у нотариуса для семей с детьми

0
Изображение к статье: С нового года в Даугавпилсе - изменения в правилах использования платных парковок
Наша Латвия

С нового года в Даугавпилсе - изменения в правилах использования платных парковок

0
