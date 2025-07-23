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Погода

В Латвии ожидается теплый и преимущественно сухой день
Наша Латвия

В Латвии ожидается теплый и преимущественно сухой день

0
В среду местами пройдет дождь, более солнечно будет на побережье
Наша Латвия

В среду местами пройдет дождь, более солнечно будет на побережье

0
В неофициальных местах для купания в Риге будут взяты пробы воды на анализ
Наша Латвия

В неофициальных местах для купания в Риге будут взяты пробы воды на анализ

0
Температура воды в море по-прежнему колеблется в районе 20 градусов
Наша Латвия

Температура воды в море по-прежнему колеблется в районе 20 градусов

0
Во вторник местами ожидаются грозы
Наша Латвия

Во вторник местами ожидаются грозы

0
В понедельник местами пойдет дождь
Наша Латвия

В понедельник местами пойдет дождь

0
Июль в Латвии стал третьим самым дождливым за всю историю наблюдений
Наша Латвия

Июль в Латвии стал третьим самым дождливым за всю историю наблюдений

0
В пятницу существенных осадков не ожидается
Наша Латвия

В пятницу существенных осадков не ожидается

0
В четверг грозы ожидаются преимущественно на северо-востоке страны
Наша Латвия

В четверг грозы ожидаются преимущественно на северо-востоке страны

0
В последний день июля местами ожидается дождь
Наша Латвия

В последний день июля местами ожидается дождь

0
В некоторых реках уровень воды поднялся уже более чем на два метра
Наша Латвия

В некоторых реках уровень воды поднялся уже более чем на два метра

0
На востоке Латвии сформируются новые дождевые облака
Наша Латвия

На востоке Латвии сформируются новые дождевые облака

0
Из-за дождя во многих местах Риги затруднено движение транспорта
Наша Латвия

Из-за дождя во многих местах Риги затруднено движение транспорта

0
На следующей неделе ожидается теплая погода с кратковременными дождями
Наша Латвия

На следующей неделе ожидается теплая погода с кратковременными дождями

0
Самая низкая температура воды - на Курземском побережье Рижского залива
Наша Латвия

Самая низкая температура воды - на Курземском побережье Рижского залива

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