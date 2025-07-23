В Латвии ожидается теплый и преимущественно сухой день
В среду местами пройдет дождь, более солнечно будет на побережье
В неофициальных местах для купания в Риге будут взяты пробы воды на анализ
Температура воды в море по-прежнему колеблется в районе 20 градусов
Во вторник местами ожидаются грозы
В понедельник местами пойдет дождь
Июль в Латвии стал третьим самым дождливым за всю историю наблюдений
В пятницу существенных осадков не ожидается
В четверг грозы ожидаются преимущественно на северо-востоке страны
В последний день июля местами ожидается дождь
В некоторых реках уровень воды поднялся уже более чем на два метра
На востоке Латвии сформируются новые дождевые облака
Из-за дождя во многих местах Риги затруднено движение транспорта
На следующей неделе ожидается теплая погода с кратковременными дождями
Самая низкая температура воды - на Курземском побережье Рижского залива
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