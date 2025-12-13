Латвия это флагман миграции - Силиня
Рыбаки добились паузы: министр вернул природоохранный план на доработку
Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев
Премьер-министр: границы коалиционного договора тестируются
Премьер заверила, что у коалиции сейчас большинство голосов
Силиня рассказала об орудующих в Латвии мошенниках
Москва заплатит за все: Латвия затребует репарации от России
Рельсовый скандал: латвийскому министру пришлось звонить в Таллин и успокаивать члена правительства Эстонии
Жизнь взаймы и «рельсовая война»: тратить и разрушать правительство ЛР научилось. А зарабатывать?
Министр Эстонии обвинил Латвийское радио в спекуляциях: поезда Rail Baltica не поедут по российской колее
Часть трассы Rail Baltica могут не подключить к европейской колее - Латвийское радио
Нам любые дороги дороги? В правительстве Латвии рассказали, как мы будем ездить через 15 лет
Бюджет принят - выстоит ли это правительство?
Сейм отклонил очередную попытку упразднить Министерство климата и энергетики
В Латвии должны подешеветь отдельные продукты питания - какие?
