Правительство

Изображение к статье: Латвия это флагман миграции - Силиня
Политика

Латвия это флагман миграции - Силиня

1
Изображение к статье: Рыбаки добились паузы: министр вернул природоохранный план на доработку
Политика

Рыбаки добились паузы: министр вернул природоохранный план на доработку

2
Изображение к статье: Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев
Политика

Сравнение цен станет прозрачнее: министр хочет подключить всех торговцев

2
Изображение к статье: Премьер-министр: границы коалиционного договора тестируются
Политика

Премьер-министр: границы коалиционного договора тестируются

1
Изображение к статье: Премьер заверила, что у коалиции сейчас большинство голосов
Политика

Премьер заверила, что у коалиции сейчас большинство голосов

1
Изображение к статье: Силиня рассказала об орудующих в Латвии мошенниках
Политика

Силиня рассказала об орудующих в Латвии мошенниках

5
Изображение к статье: Посол Аболтиня — неотъемлемая часть национальной элиты. Эксклюзив!
Политика

Москва заплатит за все: Латвия затребует репарации от России

19
Изображение к статье: Рельсовый скандал: латвийскому министру пришлось звонить в Таллин и успокаивать члена правительства Эстонии
Политика

Рельсовый скандал: латвийскому министру пришлось звонить в Таллин и успокаивать члена правительства Эстонии

1
Изображение к статье: Жизнь взаймы и «рельсовая война»: тратить и разрушать правительство ЛР научилось. А зарабатывать? Эксклюзив!
Политика

Жизнь взаймы и «рельсовая война»: тратить и разрушать правительство ЛР научилось. А зарабатывать?

3
Изображение к статье: Министр Эстонии обвинил Латвийское радио в спекуляциях: поезда Rail Baltica не поедут по российской колее
Политика

Министр Эстонии обвинил Латвийское радио в спекуляциях: поезда Rail Baltica не поедут по российской колее

1
Изображение к статье: Часть трассы Rail Baltica могут не подключить к европейской колее - Латвийское радио
Политика

Часть трассы Rail Baltica могут не подключить к европейской колее - Латвийское радио

1
Изображение к статье: Нам любые дороги дороги? В правительстве Латвии рассказали, как мы будем ездить через 15 лет Эксклюзив!
Политика

Нам любые дороги дороги? В правительстве Латвии рассказали, как мы будем ездить через 15 лет

0
Изображение к статье: Бюджет принят - выстоит ли это правительство?
Политика

Бюджет принят - выстоит ли это правительство?

2
Изображение к статье: Сейм отклонил очередную попытку упразднить Министерство климата и энергетики
Политика

Сейм отклонил очередную попытку упразднить Министерство климата и энергетики

0
Изображение к статье: В Латвии должны подешеветь отдельные продукты питания - какие?
Политика

В Латвии должны подешеветь отдельные продукты питания - какие?

1
