Происшествия

Дипломатический скандал: в Латвии президента Польши встретили в аэропорту на грязной машине
Конфискация авто их не пугает: всего за сутки задержаны восемь водителей в алкогольном опьянении
За сутки в Латвии зарегистрированы пять квартирных краж
Женщина-шаман из ЕС украла у «проклятых» клиенток 9 млн евро и сбежала
Мать, по вине которой утонула шестилетняя дочь, предстанет перед судом
«Было бессмысленно что-либо делать»: в Кенгарагсе у многоэтажки внезапно вспыхнула машина
От малярии ежегодно умирает 600 000 человек, 95% в Африке
В результате пожара в центре Риги пострадал человек
Страшная трагедия в Даугавпилсе: «Она горела как свеча, загорелась у плиты»
16-летний дрифтующий подросток устроил аварию. Никто из родственников даже не извинился
В Улброке мужчина до последнего вздоха боролся с пламенем в своей квартире
Можно ли было уберечь пенсионерку от трагедии, если бы самоуправление действовало активнее
Смерть двух строителей на восточной границе: ответственные службы уклоняются от конкретики
В магазине в Риге девушка избила маленькую девочку. И это не в первый раз
Сплошная слепая зона: ролик наглядно показал, что видит водитель с телефоном в руках
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.
Твоя поддержка необходима для поддержания работы нашего ресурса.
Каждый просмотр рекламы помогает нам писать свежие новости и держать вас в курсе событий.