Рижская дума

Изображение к статье: «Надо успеть!» Рижская дума не может тянуть с решением о продаже RNP - мэр Риги
Политика

«Надо успеть!» Рижская дума не может тянуть с решением о продаже RNP - мэр Риги

6
Изображение к статье: Rīgas namu pārvaldnieks «продавался» недолго: и.о. мэра приостановил продвижение проекта
Политика

Rīgas namu pārvaldnieks «продавался» недолго: и.о. мэра приостановил продвижение проекта

1
Изображение к статье: Рижская дума хочет продать «Rīgas namu pārvaldnieks»
Политика

Рижская дума хочет продать «Rīgas namu pārvaldnieks»

2
Изображение к статье: Муниципальное жильё по-новому: кому продлят договор, а кого могут выселить Эксклюзив!
Политика

Муниципальное жильё по-новому: кому продлят договор, а кого могут выселить

0
Изображение к статье: В Риге - «евроремонт» остановок - всего появятся 500 новых
Наша Латвия

В Риге - «евроремонт» остановок - всего появятся 500 новых

0
Изображение к статье: Спустя годы разговоров: Рига наконец-то создаёт сеть убежищ
Наша Латвия

Спустя годы разговоров: Рига наконец-то создаёт сеть убежищ

1
Изображение к статье: Языковая реформа буксует: Рига выделяет 4 млн на спасение перехода
Политика

Языковая реформа буксует: Рига выделяет 4 млн на спасение перехода

4
Изображение к статье: У Рижской думы должно быть стабильное большинство в Rīgas siltums - мэр
Политика

У Рижской думы должно быть стабильное большинство в Rīgas siltums - мэр

0
Изображение к статье: В Рижской думе допускают присоединение русских садиков к латышским
Наша Латвия

В Рижской думе допускают присоединение русских садиков к латышским

7
Изображение к статье: Столбики от самоубийц не спасут - вице-мэр Риги
Политика

Столбики от самоубийц не спасут - вице-мэр Риги

3
Изображение к статье: Рига обещает рижанам скидки по налогу на недвижимость – как их получить и сэкономить до 600 евро Эксклюзив!
Наша Латвия

Рига обещает рижанам скидки по налогу на недвижимость – как их получить и сэкономить до 600 евро

4
Изображение к статье: «Карта рижанина» бита: в столице Латвии 1 816 130 долей капитала отдают за 1 евро Эксклюзив!
Политика

«Карта рижанина» бита: в столице Латвии 1 816 130 долей капитала отдают за 1 евро

1
Изображение к статье: Чем богаты - мэр Риги предлагает назвать в честь пляжных волейболисток... лужок
Политика

Чем богаты - мэр Риги предлагает назвать в честь пляжных волейболисток... лужок

3
Изображение к статье: Поликлиника для трамваев: что происходит с депо, в которое Рига вложила десятки миллионов евро Эксклюзив!
Политика

Поликлиника для трамваев: что происходит с депо, в которое Рига вложила десятки миллионов евро

0
Изображение к статье: Я уеду жить в Лондон! Рига пытается остановить эмиграцию с помощью квадратных метров Эксклюзив!
Политика

Я уеду жить в Лондон! Рига пытается остановить эмиграцию с помощью квадратных метров

9
1 2 3 4 5

