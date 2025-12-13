Baltijas balss logotype
Война в Украине

Изображение к статье: Эрдоган выступил с призывом к России и Украине
В мире

Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

1
Изображение к статье: Украину предупредили о переломном моменте
В мире

Украину предупредили о переломном моменте

0
Изображение к статье: Зеленский приехал в Купянск. Генштаб РФ утверждал, что контролирует город с конца ноября
В мире

Зеленский приехал в Купянск. Генштаб РФ утверждал, что контролирует город с конца ноября

8
Изображение к статье: Геройские артиллеристы ВСУ лихо насыпают по неприятелю. Иконка видео
В мире

The Times: бойцы ВСУ глубоко разочарованы и деморализованы предательством США

1
Изображение к статье: Европе следует помочь Украине сделать трудный выбор - турецкий министр
В мире

Европе следует помочь Украине сделать трудный выбор - турецкий министр

0
Изображение к статье: С такими ранениями даже выжить весьма проблематично. Иконка видео
В мире

Новый глава преступной, российской ЧВК «Вагнер» лишился на войне обеих ног и руки

1
Изображение к статье: Зеленский назвал еще одно условие Украины в обновленном мирном плане
В мире

Зеленский назвал еще одно условие Украины в обновленном мирном плане

0
Изображение к статье: Россия лжёт США и накапливает ресурсы - Подоляк
В мире

Россия лжёт США и накапливает ресурсы - Подоляк

0
Изображение к статье: В беседе с европейскими лидерами были «резкие слова» - Трамп
В мире

В беседе с европейскими лидерами были «резкие слова» - Трамп

0
Изображение к статье: Премьер Италии полтора часа давила на Зеленского, склоняя к уступкам России - СМИ
В мире

Премьер Италии полтора часа давила на Зеленского, склоняя к уступкам России - СМИ

2
Изображение к статье: Господин Пелегрини не очень-то и стремится посещать Киев. Иконка видео
В мире

За что президент страны ЕС и НАТО попал в украинский «черный список»

1
Изображение к статье: Европа не компенсирует Киеву недостаток помощи от США
В мире

Европа не компенсирует Киеву недостаток помощи от США

0
Изображение к статье: Бывший прославленный вуз города. Иконка видео
В мире

Город Покровск находится в «серой зоне», возможно скорое падение

0
Изображение к статье: Известно, сколько дней Трамп дал Зеленскому на принятие американского мирного плана
В мире

Известно, сколько дней Трамп дал Зеленскому на принятие американского мирного плана

0
