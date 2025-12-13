Война в Украине

Эрдоган выступил с призывом к России и Украине
Украину предупредили о переломном моменте
Зеленский приехал в Купянск. Генштаб РФ утверждал, что контролирует город с конца ноября
The Times: бойцы ВСУ глубоко разочарованы и деморализованы предательством США
Европе следует помочь Украине сделать трудный выбор - турецкий министр
Новый глава преступной, российской ЧВК «Вагнер» лишился на войне обеих ног и руки
Зеленский назвал еще одно условие Украины в обновленном мирном плане
Россия лжёт США и накапливает ресурсы - Подоляк
В беседе с европейскими лидерами были «резкие слова» - Трамп
Премьер Италии полтора часа давила на Зеленского, склоняя к уступкам России - СМИ
За что президент страны ЕС и НАТО попал в украинский «черный список»
Европа не компенсирует Киеву недостаток помощи от США
Город Покровск находится в «серой зоне», возможно скорое падение
Известно, сколько дней Трамп дал Зеленскому на принятие американского мирного плана
