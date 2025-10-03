Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) применит административное наказание к оператору прокатных средств микромобильности "Ride Mobility" (ООО "Ride") за то, что тот не приостановил деятельность в соответствии с призывом ЦЗПП, сообщила в пятницу СМИ директор центра Зайга Лиепиня.

Размер штрафа ЦЗПП определит позже.

Лиепиня отметила, что с учетом нежелания ООО "Ride" идти на сотрудничество с ЦЗПП готовится решение о применении штрафа. В настоящее время центр ожидает дополнительную информацию от поставщика услуг для углубленной оценки, а также создается комиссия по оценке рисков с участием представителей Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), Государственной полиции и других ведомств.

По мнению ЦЗПП, деятельность "Ride" является неприемлемой и безответственной, поскольку компания не обеспечивает безопасное оказание услуг.

Лиепиня добавила, что получены возражения от "Ride". "В этом заявлении отношение поставщика услуг к безопасности носит формальный характер: компания утверждает, что проверка возраста на них не распространяется и слишком дорогая, хотя в правилах компании указано, что электровелосипедами можно пользоваться с 18 лет, но проверка не проводится", - сказала она.

Руководитель регистрационного департамента ДБДД Айвис Озолиньш пояснил, что "Ride" воспользовалась "пробелами в законе", так как эти транспортные средства соответствуют определению велосипеда. Поэтому, добавил он, готовятся поправки в закон о дорожном движении, чтобы выделить такие транспортные средства ("самодвижущийся велосипед") в отдельную категорию и установить дополнительные требования, например, регистрацию.

Как сообщал bb.lv, на самокатах "Ride" в Риге погибли две девочки.