Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства 4 188

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства

Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) применит административное наказание к оператору прокатных средств микромобильности "Ride Mobility" (ООО "Ride") за то, что тот не приостановил деятельность в соответствии с призывом ЦЗПП, сообщила в пятницу СМИ директор центра Зайга Лиепиня.

Размер штрафа ЦЗПП определит позже.

Лиепиня отметила, что с учетом нежелания ООО "Ride" идти на сотрудничество с ЦЗПП готовится решение о применении штрафа. В настоящее время центр ожидает дополнительную информацию от поставщика услуг для углубленной оценки, а также создается комиссия по оценке рисков с участием представителей Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), Государственной полиции и других ведомств.

По мнению ЦЗПП, деятельность "Ride" является неприемлемой и безответственной, поскольку компания не обеспечивает безопасное оказание услуг.

Лиепиня добавила, что получены возражения от "Ride". "В этом заявлении отношение поставщика услуг к безопасности носит формальный характер: компания утверждает, что проверка возраста на них не распространяется и слишком дорогая, хотя в правилах компании указано, что электровелосипедами можно пользоваться с 18 лет, но проверка не проводится", - сказала она.

Руководитель регистрационного департамента ДБДД Айвис Озолиньш пояснил, что "Ride" воспользовалась "пробелами в законе", так как эти транспортные средства соответствуют определению велосипеда. Поэтому, добавил он, готовятся поправки в закон о дорожном движении, чтобы выделить такие транспортные средства ("самодвижущийся велосипед") в отдельную категорию и установить дополнительные требования, например, регистрацию.

Как сообщал bb.lv, на самокатах "Ride" в Риге погибли две девочки.

#электросамокат
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    3-го октября

    Надо запретить всё, все технологии, жить в пещерах, лечиться кровопусканием, старые пердуны этого хотят и наши тоже!

    4
    2
  • З
    Злой
    3-го октября

    Мэр работает только на политику- его умственный уровень, это запрет матрёшек на центральном рынке, это позорище какое-то, в Юрмале переходы имеют лабиринты, чтобы нельзя было их проскочить на скорости, в риге (специально написал с маленькой буквы) мэр борется с Россией, но не работает на благо рижан, одним словом- долбо___ёб!

    5
    1
  • NB
    Nose Bose
    3-го октября

    бет виспирмc мэра ност! Это по его бездействию произошла трагедия!

    2
    2
  • З
    Злой
    3-го октября

    Сколько тысяч детей погибли в мире из-за того что проглотили маленькие батарейки, с удивлением увидел, что этот смертоносный предмет спокойно продаётся в наших магазинах!!!!! Я сделал контрольную закупку несколько видов и понял, упаковка легко снимается, батарейка доступна, куда смотрит наш т.н. мэр и общественность!!!????

    14
    3
Читать все комментарии

