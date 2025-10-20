Прошлой ночью на площади 405 квадратных метров горело дошкольное учебное заведение «Bitīte» в Ложе, Саулкрастский район, в результате чего одна часть здания сгорела, а другая частично затоплена.

Примерно за час до полуночи Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Сейскую волость Саулкрастского района, где горела крыша двухэтажного учебного заведения, чердак, а также наружные лестницы здания. Общая площадь пожара составила 405 квадратных метров, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В тушении пожара также участвовали добровольные пожарные общества Инчукалнса и Кримулды. При тушении пожара пострадал спасатель.

Пожар был потушен сегодня утром в 06:53.

В заявлении муниципалитета Саулкрасту говорится, что одна часть здания сгорела, а другая часть частично затоплена. Здания застрахованы.

Детский сад посещают более 110 детей.

Напомним, что недавно в Риге из-за утечки газа был эвакуирован детский сад.