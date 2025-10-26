За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали восемь человек, свидетельствует информация Государственной полиции.

Среди пострадавших - четверо пешеходов и один водитель электросамоката.

В общей сложности за сутки в стране зарегистрировано 91 ДТП, в том числе восемь с пострадавшими. Ни в одной аварии не пострадало несколько человек одновременно.

Читайте: После гибели двух девочек в Латвии собирают подписи за ужесточение правил для арендованных скутеров и самокатов