Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Четверо пешеходов и водитель электросамоката пострадали в ДТП 0 413

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Четверо пешеходов и водитель электросамоката пострадали в ДТП
ФОТО: Unsplash

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали восемь человек, свидетельствует информация Государственной полиции.

Среди пострадавших - четверо пешеходов и один водитель электросамоката.

В общей сложности за сутки в стране зарегистрировано 91 ДТП, в том числе восемь с пострадавшими. Ни в одной аварии не пострадало несколько человек одновременно.

Читайте: После гибели двух девочек в Латвии собирают подписи за ужесточение правил для арендованных скутеров и самокатов

Читайте нас также:
#чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвийские компании участвуют в снабжении российского теневого флота - расследование
Изображение к статье: Осторожно! За рулем на дорогах Латвии обнаружены алкоголики и наркоманы
Изображение к статье: В Кракове сняли с рейса 66-летнюю даму, которая пошутила о бомбе
Изображение к статье: Кражи, убийство и изнасилование: в прошлом году в Латвии срок получили почти 100 иностранцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Кладезь полезных свойств: что такое пчелиный хлеб и кому нужно есть
Люблю!
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео