Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осторожно! За рулем на дорогах Латвии обнаружены алкоголики и наркоманы 2 1038

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осторожно! За рулем на дорогах Латвии обнаружены алкоголики и наркоманы
ФОТО: Unsplash

Всего за одни сутки на дорогах Латвии задержаны 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один - под воздействием наркотиков.

За прошедшие сутки на автодорогах Латвии были задержаны 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один - под воздействием наркотических веществ, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

В 11 случаях проверка алкоголя в организме водителей показала концентрацию свыше 1,5 промилле. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность, так же как и за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

Двое водителей, задержанных в субботу, привлечены к административной ответственности, поскольку концентрация алкоголя в их организме не превышала 1,5 промилле.

За сутки полиция оформила 430 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе были зафиксированы 200 случаев нарушения скоростного режима и два случая агрессивного управления транспортным средством, свидетельствует статистика полиции.

Читайте: Почти две тысячи подписей собрано! Латвийцы хотят запретить хаос на дорогах страны

Читайте нас также:
#чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    26-го октября

    Алкоголики и наркоманы были и будут всегда, в том числе за рулем. Ментовские рейды по отлову пьяных нужны, только для сбора штрафов и статистике полиции, что, якобы, они, что то делают и показать нужность полицейских. И как факт, подавляющее большинство аварий происходит с трезвыми водителями, отсюда, употребление алкоголя не является основной причиной ДТП.

    7
    5
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    26-го октября

    Только проснулись?.. Я вообще не понимаю, как некоторые экземпляры умудряются водительские права получить. На дорогах бардак и машин куча, у каждой твари по паре!

    11
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвийские компании участвуют в снабжении российского теневого флота - расследование
Изображение к статье: Четверо пешеходов и водитель электросамоката пострадали в ДТП
Изображение к статье: В Кракове сняли с рейса 66-летнюю даму, которая пошутила о бомбе
Изображение к статье: Кражи, убийство и изнасилование: в прошлом году в Латвии срок получили почти 100 иностранцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Кладезь полезных свойств: что такое пчелиный хлеб и кому нужно есть
Люблю!
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео