За прошедшие сутки на автодорогах Латвии были задержаны 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один - под воздействием наркотических веществ, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

В 11 случаях проверка алкоголя в организме водителей показала концентрацию свыше 1,5 промилле. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность, так же как и за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

Двое водителей, задержанных в субботу, привлечены к административной ответственности, поскольку концентрация алкоголя в их организме не превышала 1,5 промилле.

За сутки полиция оформила 430 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе были зафиксированы 200 случаев нарушения скоростного режима и два случая агрессивного управления транспортным средством, свидетельствует статистика полиции.

