Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чистить или не чистить? Как лучше всего приготовить картофель 0 190

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чистить или не чистить? Как лучше всего приготовить картофель

Вероятность наличия химических удобрений в кожуре минимальна, так как сбор картофеля осуществляется после разложения всех ранее использованных гербицидов в почве.

 

У картофеля может быть как толстая, так и тонкая кожура, а также белая или красная. Это зависит от сорта, который напрямую влияет на вкусовые качества продукта. Однако предпочтения здесь индивидуальны: кому-то нравится один сорт, а кому-то — другой.

Картофель в мундире можно употреблять в пищу, главное, чтобы он был чистым и здоровым. Важно также избегать клубней, поражённых токсичным веществом соланином, которое проявляется в виде зелёного цвета. В кожуре содержится больше соланина, чем в остальной части клубня, но это не означает, что очищенный картофель безопасен для употребления.

Если картофель здоровый, то его полезнее готовить именно в мундире — в отварном или запечённом виде. Таким образом, лучше сохраняются витамины и минералы.

Читайте нас также:
#питание #витамины #картофель #здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Две горсти орехов способствуют повышению фертильности у мужчин
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?
Изображение к статье: Родионов день: почему 23 ноября запрещено делать подарки и одалживать деньги
Изображение к статье: Наволочки и неудобные стулья: предметы, которые могут ускорить старение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео