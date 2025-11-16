Сталин, Наполеон и Эдисон спали по четыре часа в сутки каждый, Цезарю хватало трех часов, Тесла высыпался за два, а да Винчи вообще дремал по 30 минут каждые четыре часа. Тем не менее, мы все знаем с детства правило: взрослому человеку необходимо спать не менее восьми часов в день, чтобы мозг успел полностью восстановиться.

Почему сон так важен?

Сон жизненно необходим всем живым существам. Если говорить простым языком, это своего рода физиологическая очистка мозга. В течение дня в самом энергозатратном органе нашего тела накапливаются отходы от переработки химической энергии в виде метаболитов. Во время сна отработанные «топливные элементы» заменяются свежей аденозинтрифосфатной кислотой — универсальным источником энергии для всех биохимических процессов. При ее нехватке в организме, особенно в мозге, могут возникать раздражительность, проблемы с памятью, концентрацией и даже моторикой. Кроме того, во время сна отдыхает всё тело, но здесь, думаю, вопросов не возникает.

Врач-сомнолог из Стэнфордского университета Раффаэль Пелайо провел исследование, которое выявило прямую связь между хроническим нарушением сна и такими заболеваниями, как ожирение, диабет, гипертония и даже преждевременная смерть. Неврологи предупреждают: при недостатке сна в мозге накапливаются специфические белки, которые могут в будущем привести к болезни Альцгеймера и другим неврологическим проблемам.

Больше — не всегда лучше?

Неожиданно, но факт — хронический пересып в три раза опаснее для здоровья, чем недосып, и может привести к тем же неврологическим проблемам, о которых говорилось ранее. В 2014 году группа исследователей под руководством Элизабет Девор из Стэнфорда опубликовала результаты, согласно которым регулярный избыток сна может привести к когнитивным нарушениям. Если говорить о функционировании систем организма, то ученые сравнивают состояние пересыпа с алкогольным опьянением.

Другая группа исследователей из Национального фонда сна США пришла к выводу, что традиционный режим сна городского жителя также не является оптимальным. Когда в будние дни мы хронически не высыпаемся, а затем пытаемся наверстать упущенное в выходные, просыпаясь в субботу ближе к полудню, организм испытывает стресс из-за постоянного нарушения режима.

В группе риска находятся и те, кто долго работает в ночные смены. До 70% мелатонина в организме человека вырабатывается именно ночью, а этот гормон, вырабатываемый эпифизом, является природным антиоксидантом, который регулирует процессы старения и поддерживает иммунную и эндокринную системы.

Так сколько же нужно спать?

В последнее время все большую популярность набирает полифазный сон, когда человек спит не всю ночь подряд, а частями в течение дня. Американский историк Роджер Экирх утверждает, что подобная практика была распространена среди наших предков. Однако у врачей-сомнологов нет единого мнения о целесообразности такого метода. Вместе с тем, существует масштабное исследование американских врачей из различных областей медицины (неврологии, психиатрии, геронтологии и даже педиатрии), в котором четко указано, что взрослому человеку в возрасте от 26 до 64 лет необходимо спать в среднем от 7 до 9 часов.

Тем не менее, эти цифры не являются догмой, подчеркивают медики, важно учитывать индивидуальные особенности организма. Более того, существуют и другие данные: психиатр Даниэль Крипке утверждает, что здоровому человеку нужно спать от 6,5 до 7,5 часов в сутки. Кроме продолжительности, не менее важен и период сна, а также комфорт в собственной кровати. Иными словами, вы можете прекрасно себя чувствовать после 6 часов ночного сна в уютной обстановке и быть полностью разбитым после 8 часов дневного сна на жестком диване.