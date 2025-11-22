Baltijas balss logotype
Как правильное питание может увеличить продолжительность жизни на более чем 8 лет 0 3040

Дом и сад
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильное питание может увеличить продолжительность жизни на более чем 8 лет

Если в 40 лет вы решите изменить свои пищевые привычки, это может добавить к вашей жизни около восьми лет (для женщин — 8 лет и 7 месяцев, для мужчин — 9 лет). Это означает, что вы сможете дожить до 85 лет вместо 77!

 

Согласно исследованию, в котором участвовали более 460 000 человек из Великобритании, ключевыми изменениями в рационе, способствующими продлению жизни, являются уменьшение потребления сладких напитков и мясных полуфабрикатов, таких как сосиски и бекон. Также важно увеличить количество орехов и цельнозерновых продуктов в рационе.

Даже у 70-летних, которые отказались от нездоровых привычек и начали следовать рекомендациям по здоровому питанию, продолжительность жизни возросла!

Так, 70-летний мужчина мог бы прожить на четыре года дольше, дожив до 86 лет, а 70-летняя женщина — примерно на четыре года и пять месяцев, до 88 лет.

Рекомендации по здоровому питанию (Eatwell) советуют людям употреблять пять порций фруктов и овощей в день, а также обеспечивать достаточное количество продуктов, богатых крахмалом и белком. При этом следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Что говорит наука?

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Food, приняли участие 467 354 человека, которые заполнили анкеты о своем питании за предыдущий год в рамках исследования британского биобанка.

Участников наблюдали на протяжении времени, чтобы определить возраст, в котором они умерли, что позволило выявить типы рационов, способствующих продлению жизни.

Люди с нездоровым питанием, как правило, употребляли лишь небольшое количество овощей, фруктов, цельного зерна, орехов, бобовых, рыбы, белого мяса и молока или молочных продуктов — или вообще ничего из этого списка.

В то же время они потребляли значительное количество обработанного мяса, сладких напитков, яиц и рафинированных злаков — обработанных, а не цельнозерновых, как, например, белый хлеб, белый рис и печенье.

Наибольший прирост ожидаемой продолжительности жизни наблюдался у тех, кто придерживался самой здоровой диеты среди участников исследования.

Эти люди употребляли много овощей, орехов, бобовых, таких как чечевица и нут, молока и кисломолочных продуктов, при этом ограничивая потребление обработанного мяса и рафинированных злаков, а также не злоупотребляя красным мясом, яйцами или сладкими напитками.

Результаты показывают, что если бы люди с наименее здоровым питанием перешли на наиболее здоровую диету, они могли бы увеличить свою продолжительность жизни более чем на десять лет в возрасте 40 лет и более чем на пять лет, изменив свои привычки в 70 лет.

#овощи #здоровое питание #орехи #фрукты
Оставить комментарий

