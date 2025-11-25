Заболевания желудка, по словам врачей, достаточно распространены и могут вызывать серьезный дискомфорт, а также приводить к значительным нарушениям в функционировании пищеварительной системы. Несмотря на то что большинство людей имеют общее представление о расположении этого органа и его функциях, мифов и недоразумений о нем предостаточно.

О заблуждениях, касающихся работы желудка, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Наталья БОДУНОВА.

1. Пищеварение происходит исключительно в желудке, а затем еда просто выходит

Процесс пищеварения в организме представляет собой сложную многоступенчатую систему. Вопреки распространенному мнению, в желудке не происходит всасывания, там усваиваются только вода, глюкоза и алкоголь. Желудок выполняет множество других важных функций — он подготавливает пищу к дальнейшему усвоению и обеззараживает пищевой комок. В первом случае работают пищеварительные ферменты, которые «разбивают» поступившую пищу на более мелкие частицы, а во втором — соляная кислота, «уничтожающая» чуждые микроорганизмы. Благодаря перистальтике — волнообразным сокращениям в желудке — пища тщательно перемешивается и перемещается в следующий отдел ЖКТ — тонкую кишку, где происходит усвоение необходимых компонентов в кровь.

2. Желудок может уменьшаться, если есть меньше

Желудок представляет собой мышечный орган и, как и все мышцы, обладает определенной эластичностью. При одновременном потреблении большого объема пищи стенки желудка действительно могут растягиваться, увеличивая свой объем.

3. У худых людей желудок меньше, чем у полных

Это не всегда так. Масса тела человека зависит от множества факторов, прежде всего от соотношения потребляемых и расходуемых калорий. Например, спортсмены могут потреблять большое количество пищи (и, соответственно, калорий), но при этом их масса тела не изменится, поскольку затраты энергии также велики.

4. Изжогу можно вылечить, употребляя молоко

Изжога, как и любые другие симптомы, требует консультации врача. Молоко — это продукт питания и не может считаться лекарством.

5. Пища задерживается в желудке на 6-10 часов, разлагается и вызывает отрыжку, тяжесть и т.д.

Среднее время нахождения пищи в желудке составляет около 2 часов. Существуют состояния, при которых моторика желудка работает недостаточно эффективно или возникает механическое препятствие для прохождения пищевого комка, что приводит к задержке эвакуации из желудка. Однако это уже является патологией, требующей врачебного вмешательства.

6. Если поесть на ночь, еда переварится медленнее, чем днем

Наедаться перед сном в любом случае нежелательно. Дело не только в пищеварении: когда человек лежит, условия для заброса содержимого желудка в пищевод вместе с кислотой и пищеварительными ферментами улучшаются. Кроме того, процессы, происходящие в ЖКТ, не так эффективны, как в состоянии бодрствования. Обычно в таких случаях пациенты отмечают ухудшение сна, а утром могут испытывать отеки, горечь во рту и тошноту.

7. Заболевания желудка можно лечить травами и народными средствами

При появлении любых заболеваний необходимо обратиться к врачу. Это важно не только для правильной диагностики, но и для эффективного лечения. Промедление может привести к серьезным осложнениям, лечение которых бывает очень сложным. Народные рецепты можно использовать только в том случае, если заболеваний нет и вам просто нравится их вкус. Если в квартире пропал свет, все понимают, что самостоятельная попытка его починить может быть опасной, и вызывают электрика. Организм человека гораздо более хрупкий, и навредить ему проще. Поэтому лучше доверить это дело специалисту.

8. Язва желудка вызывает нервозность у человека

Наоборот, одним из основных факторов, способствующих возникновению язвенной болезни, считается стресс.

9. Урчание желудка слышно, когда человек голоден

Урчание — это просто звук перистальтики. Его слышимость зависит от интенсивности сокращений желудка и кишечника, а также от физиологических особенностей конкретного человека.