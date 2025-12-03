Baltijas balss logotype
Диетолог объяснила, в какое время суток следует употреблять картофель 0 249

Дом и сад
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог объяснила, в какое время суток следует употреблять картофель

Нутрициолог Анастасия Кондаурова поделилась рекомендациями о том, когда лучше всего включать крахмалистые корнеплоды в рацион.

 

По словам специалиста, оптимальное время для употребления картофеля — обед, поскольку он богат крахмалом.

«Крахмалистые овощи делают любой прием пищи более сытным и объемным, и к ним относятся не только картофель, но также свекла, тыква, морковь и даже кабачки. Эти корнеплоды отлично подходят для перекуса в середине дня», — поясняет нутрициолог.

Анастасия Кондаурова подчеркивает, что картофель содержит множество полезных микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма. Однако важно контролировать количество и время его употребления, так как избыток крахмала может привести к повышению уровня сахара в крови и нарушению обмена веществ.

Кроме того, шеф-повар Сергей Михеев рекомендует не употреблять крахмалистые продукты в «чистом» виде, а сочетать их с белками и овощами. Например, это может быть салат из свежих овощей или кусочки запеченной красной рыбы.

#овощи #здоровое питание #картофель #белки
Оставить комментарий

